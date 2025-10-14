विज्ञापन

क्या जीनत अमान ने दिया था संजय खान को धोखा ? इस एक्टर के साथ नजदीकियों से थे खफा, फिर जो हुआ...

जीनत के साथ अपने रिश्ते और क्या वह उस समय संजय को डेट कर रही थीं, इस बारे में पूछे जाने पर दीपक ने बताया,  'जब मैं जीनत से मिला, तो संजय से उनका रिश्ता  खत्म होने की कगार पर था.

संजय खान को जीनत अमान ने दिया था धोखा
नई दिल्ली:

निकाह फेम एक्टर दीपक पराशर एक के बाद एक शॉकिंग खुलासे कर रहे हैं. अपने हालिया इंटरव्यू में दीपक ने पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर हमला बोला था और अब एक्टर ने दिग्गज अदाकारा जीनत अमान संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है. दीपक ने जीनत के साथ फिल्म इंसाफ का तराजू में काम किया था. एक्टर ने एक्ट्रेस संग अपने कथित अफेयर के बारे में खुलकर बात की. एक्टर ने बताया कि उनके लिए जीनत कब खास होने लगी थी और साथ ही जीनत पर संजय खान के हमले के बारे में भी बताया. दीपक ने खुलासा किया कि जीनत भी उनके बारे में सोचने लगी थीं.
 

क्या जीनत और दीपक के बीच था अफेयर?

जीनत के साथ अपने रिश्ते और क्या वह उस समय संजय को डेट कर रही थीं, इस बारे में पूछे जाने पर दीपक ने बताया,  'जब मैं जीनत से मिला, तो संजय से उनका रिश्ता  खत्म होने की कगार पर था, मैं जीनत के साथ 'इंसाफ का तराजू' कर रहा था, और जब हम शूटिंग कर रहे थे, तब वह परेशान थी, उनके अपने निजी कारण थे, जो ज्यादातर आर्थिक मामलों से जुड़े थे. उन्होंने बताया, 'जीनत एक्टर संजय की एक फिल्म में अपना पैसा लगा रही थीं और उन्हें लग रहा था कि प्रोडक्शन का काम हाथ से निकल रहा है. इसी दौरान संजय ने उन्हें खंडाला से मुंबई बुलाया और मुझको अपनी जिम्मेदारी सौंप दी, मुझसे कहा कि वह उसी रात बाद में वापस आएंगी और सुबह 4 बजे शूटिंग के लिए तैयार हो जाएंगी, लेकिन जीनत सेट पर वापस नहीं लौटीं'.  

संजय ने किया जीनत पर अत्याचार?

एक्टर ने आगे बताया, 'आप कह सकते हैं कि मैं उनका बहुत करीबी दोस्त था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने रोने के लिए उन्हें अपना कंधा दिया, यह मिस्टर अब्बास (संजय) ने गलत समझा, जिन्हें लगा कि वह उन्हें चीट कर रही हैं, फिर, वो घटना घटी, सुबह 11 बजे तक, मुंबई से एक फोन आया, वह उनसे मिलने गई थीं, और वहां उनका झगड़ा हुआ, उन्हें धक्का दिया गया या पीटा गया, मुझे कुछ पता नहीं. उन्होंने चोपड़ा साहब को बस इतना बताया कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई और उन्हें चोटें आईं. उन्होंने जूते, डंडे या तलवार से पीटे जाने के बारे में कुछ नहीं कहा. जीनत ने कहा कि संजय और उनकी पत्नी दोनों वहां मौजूद थे'.



 

