इमरान खान को बॉलीवुड की इस हसीना से थी बेइंतहा मोहब्बत, लंदन में हुई मुलाकातें फिर इस वजह से टूटा रिश्ता

Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर अफवाह उड़ी कि उनकी मौत हो गई है. इसके चलते अचानक उनका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा. आइए जानते हैं भारतीय हीरोइनो से उनके अफेयर की अनसुनी कहानी.

Imran Khan News: सुर्खियों में रहा था इमरान खान और जीनत अमान का रिश्ता
नई दिल्ली:

ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन...प्यार के लिए कही गई ये लाइनें केवल लाइनें नहीं हैं. इनके मायने बहुत खास हैं और असल जिंदगी में कई बार देखने को मिले हैं. सिनेमा की दुनिया में ऐसे कई कपल हैं जिन्होंने अपने प्यार के बीच आने वाली किसी भी रुकावट की परवाह नहीं की. ऐसा ही एक किस्सा है पाक के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और भारतीय एक्ट्रेस जीनत अमान का. एक दौर था जब इमरान खान क्रिकेट की दुनिया के किंग हुआ करते थे और ग्लैमर वर्ल्ड की कई हसीनाएं उन पर जान छिड़कती थीं. इमरान का नाम सुष्मिता सेन और रीना रॉय के साथ-साथ 70 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस जीनत अमान के साथ भी जुड़ चुका है, लेकिन इनमें से किसी के भी साथ इमरान की शादी नहीं हो सकी. यहां हम बात करेंगे इमरान खान और जीनत अमान की लव-स्टोरी के बारे में, जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकी.

इमरान खान और जीनत अमान की लव स्टोरी?

70 के दशक के स्टार खिलाड़ी इमरान खान और उस दौर की टॉप एक्ट्रेस जीनत अमान की पहली मुलाकात साल 1979 में हुई थी. इस साल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आई थी. यहां जब दोनों की पहली मुलाकात हुई तो पहली ही नजर में एक-दूजे को दिल दे बैठे थे. रिपोर्ट्स की मानें तो इमरान-जीनत की कई मुलाकाते लंदन में भी हुईं. इन दिनों दोनों के प्यार की चर्चा मीडिया में भी सुर्खियों में रही. दोनों के अफेयर की बात दोनों ही मुल्कों में फैल चुकी थी लेकिन इससे इमरान के खेल पर बात आ गई.

कैसे अलग हुए इमरान-जीनत?

उन दिनों इमरान खान अपनी चोट के चलते ठीक से नहीं खेल पा रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होती जा रही थी. ऐसे में इमरान के फेलियर की वजह जीनत के साथ उनकी कथित लव स्टोरी को कहा जाने लगा और पाकिस्तानी मीडिया ने तो साफ-साफ कहा था कि इमरान भारतीय एक्ट्रेस के साथ अपनी रिलेशनशिप के चलते क्रिकेट के मैदान में फेल हो रहे हैं. मीडिया में फैलती खबरों से इमरान-जीनत ने एक-दूजे से दूरियां बनाना शुरू कर दिया और फिर आखिर में जब दोनों कई समय तक नहीं मिले तो इनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई.

