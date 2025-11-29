सत्यम शिवम सुन्दरम में रूपा का रोल पाने के लिए जीनत अमान ने किया था ये काम, इंप्रेस हो गए थे राज कपूर, एक्ट्रेस का खुलासा

बीते जमाने की बेहतरीन अदाकारा ज़ीनत अमान अक्सर सोशल मीडिया पर अपने करियर और जिंदगी से जुड़े किस्से शेयर करती रहती है. उनका इंस्टाग्राम हैंडल खास किस्सों का खजाना है. दिलचस्प ट्रैवल स्टोरीज़ से लेकर फिल्मों से जुड़ी यादों तक एक्ट्रेस एक खुली किताब की तरह अपनी जिंदगी को रख देती हैं. बीले साल एक पोस्ट में उन्होंने बताया था कि कैसे दिवंगत एक्टर-फिल्ममेकर राज कपूर ने उन्हें 1978 की हिट म्यूजिकल रोमांस सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा के रोल में कास्ट किया था. ज़ीनत अमान ने सत्यम शिवम सुंदरम को अपने करियर का "एक खास किस्सा" बताया. उन्होंने लिखा, “दिसंबर में, हम असाधारण राज कपूर की 100वीं जयंती मनाएंगे. मैंने अनगिनत बार यह कहानी दोहराई है कि कैसे उन्होंने मुझे सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा के रोल के लिए कास्ट किया, लेकिन यह इंस्टाग्राम के लिए है. मेरे करियर का एक खास किस्सा.”

जीनत ने बताया- कैसे मिला रूपा का रोल

ज़ीनत अमान ने 1982 की राज कपूर की ड्रामा फिल्म वकील बाबू की याद दिलाई. उन्होंने कहा, “यह 1981 की बात है, और हम वकील बाबू की शूटिंग कर रहे थे. राजजी (राज कपूर) टाइटल रोल कर रहे थे, जबकि उनके छोटे भाई शशि कपूर और मैं एक-दूसरे के लव इंटरेस्ट के तौर पर लीड रोल निभा रहे थे. टेक के बीच, जब टेक्नीशियन सेट बदल रहे थे और लाइट ठीक कर रहे थे, तो हम कास्ट मेंबर्स के पास अक्सर टाइम होता था. अब राजजी का अपनी कला के प्रति एक अलग नज़रिया था, और वह एक ऐसी फिल्म के लिए जोश से भरे हुए थे जिसे वह बनाना चाहते थे. कई दिनों तक वह हमें एक ऐसे आदमी की कहानी के अपने आइडिया से खुश करते रहे जो एक औरत की आवाज़ से प्यार करने लगता है लेकिन उसके लुक को पूरी तरह से अपना नहीं पाता.”

ज़ीनत अमान ने आगे कहा कि राज कपूर ने “एक बार भी इशारा नहीं किया” कि वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकती हैं. “उन्होंने बिना किसी रोक-टोक और जोश के साथ बात की, लेकिन एक बार भी इशारा नहीं किया कि मैं इस फ़िल्म का हिस्सा बन सकती हूं. मैं पहले से ही अपने आप में एक स्टार थी, और मुझे कास्ट करने में उनकी दिलचस्पी न होने से मुझे चिढ़ होने लगी. मुझे पता था कि मिनी स्कर्ट और बूट्स के साथ मेरी ‘मॉडर्न इमेज' ही इसकी वजह है. इसलिए मैंने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया.”

राज कपूर के सामने खुद को रूपा के तौर पर कैसे पेश किया, यह बताते हुए जीनत अमान ने आगे कहा, “मुझे पता था कि राज जी अपना ज़्यादातर खाली समय अपने बड़े R.K. स्टूडियो के ग्राउंड पर बने ‘द कॉटेज' सेट पर बिताते थे. यहीं पर वह मीटिंग करते थे या छोटे-मोटे इवेंट्स होस्ट करते थे, और अक्सर ज़मीन पर बिछे एक साफ़ गद्दे पर बैठकर इन इवेंट्स को देखते थे. तो मैंने भी अपना काम किया. एक शाम, शूटिंग जल्दी खत्म करके, मैंने अपने ड्रेसिंग रूम में रूपा के अपने अंदाज़ में खुद को तैयार करने में एक्स्ट्रा 30 मिनट बिताए. मैंने घाघरा चोली पहनी, परांडी से अपने बालों की चोटी बनाई, और फिर अपने चेहरे पर टिशू पेपर चिपका लिया.

“जब मैं द कॉटेज पहुंची तो दरवाज़े पर राजजी के दाहिने हाथ जॉन ने मेरा स्वागत किया. उसने मुझे हैरानी से देखा लेकिन मेरी बात मान ली - ‘साबजी को कहो कि रूपा आई है',” ज़ीनत अमान ने कहा, और कहा कि वह अगले दिन कहानी जारी रखेंगी.

ज़ीनत अमान डॉन, हरे रामा हरे कृष्णा, यादों की बारात और दोस्ताना, कुर्बानी जैसी फ़िल्मों में नज़र आ चुकी हैं. वह अगली बार फ़राज़ आरिफ़ अंसारी की बन टिक्की में दिखेंगी.