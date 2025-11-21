74वें जन्मदिन पर जीनत अमान ने किया 'दम मारो दम...' पर डांस, अर्चना पूरन सिंह ने दिया साथ, वीडियो वायरल

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस जीनत अमान गुरुवार (20 नवंबर) को 74 साल की हो गईं. उनका जन्मदिन बहुत खास रहा, क्योंकि उनके दोस्त और साथ काम करने वाले उनके इस खास दिन को मनाने के लिए इकट्ठा हुए. पार्टी में मौजूद लोगों में से एक, अर्चना पूरन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक इनसाइड वीडियो शेयर किया. वीडियो में केक कटिंग सेरिमनी और जीनत अमान के साथ उनकी वन-ऑन-वन ​​बातचीत कैप्चर हुई. वीडियो में अर्चना के पति परमीत सेठी भी दिखे.

अपने कैप्शन में, अर्चना ने लिखा कि उन्होंने बर्थडे गर्ल के साथ उनके मशहूर हिट गानों में से एक, दम मारो दम पर डांस किया, लेकिन वह इस पल को अपने फोन में कैप्चर नहीं कर पाईं.

अर्चना ने लिखा, “हैप्पी बर्थडे ज़ीनत. कल रात तुम्हारे साथ दम मारो दम पर डांस करना मेरे लिए शाम की सबसे खास बात थी. काश मैं इसे कैमरे में कैद कर पाती. उस इंसान को ढेर सारा प्यार जिसने हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जी है और लाखों लोगों के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, एक आइकॉन बनी हुई है! ज़ी, तुम्हारे लिए आने वाला साल शानदार हो, प्यार, हंसी और अच्छी सेहत से भरा हो.”

जीनत ने शेयर की तस्वीरें

ज़ीनत अमान ने भी इंस्टाग्राम पर अपने खास सेलिब्रेशन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं. तस्वीरों में, वह अपने सामने रखे दो बर्थडे केक के साथ पोज़ देती हुई दिख रही हैं. ज़ीनत अमान ने कैप्शन में लिखा, “मोमबत्तियां और फूल और केक, ओह माय! सूरज के एक और चक्कर का जश्न मनाया जैसा मैं हमेशा करती हूं — लड़कों और लिली के साथ.”

उन्होंने आगे कहा, "मैं हमेशा सेलिब्रेशन छोटे रखती हूं, लेकिन कल रात मुझे अपनी प्यारी दोस्त पम्मी की पार्टी में जाना पड़ा. हे भगवान! उन बड़े-बड़े पंजाबियों ने मुझे केक काटने और ऐसे डांस करने पर मजबूर कर दिया जैसे मैंने सालों से नहीं किया था! और तो और, उन्होंने माइक्रोफ़ोन पर मेरे जन्मदिन की अनाउंसमेंट करके मुझे बहुत शर्मिंदा भी किया. नॉर्मल ज़िंदगी से चुराया ये पल बहुत मज़ेदार था, लेकिन मैं फिर से एकांतप्रिय मोड में वापस आकर भी खुश हूं."

वर्कफ्रंट की बात करें तो, जीनत अमान को आखिरी बार नेटफ्लिक्स ओरिजिनल 'द रॉयल्स' में ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर के साथ देखा गया था.