सामंथा रुथ प्रभु-राज निदिमोरु का रिलेशनशिप ऑफिशियल? तलाकशुदा डायरेक्टर से इतना है उम्र का फासला, नेटवर्थ जानें

द फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरु इन दिनों अपने काम से ज्यादा सामंथा रुथ प्रभु संग अफेयर की अफवाहों को लेकर चर्चा में हैं. करीब 85 करोड़ रु. की नेटवर्थ वाले राज की एक्स-वाइफ श्यामाली डे के पोस्ट्स ने भी इंटरनेट पर और तड़का लगा दिया है.

राज निदिमोरु से कितनी छोटी हैं सामंथा रुथ प्रभु
नई दिल्ली:

बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की दुनिया में जब भी राज और डी.के. का नाम आता है, तो द फैमिली मैन और फर्जी जैसी ब्लॉकबस्टर सीरीज याद आ जाती हैं. लेकिन इन दिनों डायरेक्टर राज निदिमोरु अपने काम से ज़्यादा, सामंथा रुथ प्रभु के साथ अपनी दोस्ती या शायद उससे कुछ ज़्यादा को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर दोनों की क्लोज़ तस्वीरें वायरल होते ही फैंस के बीच जैसे गॉसिप का तूफ़ान आ गया हो. ऐसे में लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं. आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है. इस रिश्ते पर कुछ क्लेरिफिकेशन मिले या न मिले. पर चलिए हम जानते हैं राज की नेटवर्थ कितनी है. और उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें.

कितने अमीर हैं दे फैमिली मैन के क्रिएटर?

राज निदिमोरु सिर्फ टैलेंटेड नहीं, बल्कि काफी रईस भी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में उनकी कुल संपत्ति करीब 83-85 करोड़ रु. के आसपास है. द फैमिली मैन, गो गोआ गॉन और फ़र्ज़ी जैसी हिट्स ने उन्हें इंडस्ट्री का मनी-मशीन डायरेक्टर बना दिया है. राज मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहते हैं और महंगी गाड़ियों के भी शौकीन हैं. उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा फिल्मों, ओटीटी प्रोजेक्ट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से आता है. कुल मिलाकर कर कहा जा सकता है कि राज की ज़िंदगी रील और रियल दोनों में सुपरहिट चल रही है.

सामंथा से ‘केमिस्ट्री' और एक्स-वाइफ की एंट्री

अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की. जहां एक तरफ सामंथा रुथ प्रभु हैं तो उनकी एक्स वाइफ भी हैं. राज का जन्म 4 अगस्त 1979 को हुआ, जबकि सामंथा का 28 अप्रैल 1987 को. यानी दोनों के बीच लगभग 7-8 साल का एज गैप है. सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें आने के बाद फैंस ने उन्हें न्यू पावर कपल कहना शुरू कर दिया. उनकी एक्स वाइफ श्यामाली डे भी कुछ कम नहीं है. वो रंग दे बसंती और ओमकारा जैसी फिल्मों की असिस्टेंट डायरेक्टर रही हैं. साथ ही एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं.

Raj Nidimoru, Samantha Ruth Prabhu
