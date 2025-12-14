विज्ञापन

ना मांग में सिंदूर और ना ही मंगलसूत्र, शादी के बाद पहली बार पति राज के साथ दिखीं सामंथा, यूं दिया रिएक्शन

Samantha with husband Raj spotted first time after marriage : सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू का शादी के बाद पहला वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पैपराजी को पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
ना मांग में सिंदूर और ना ही मंगलसूत्र, शादी के बाद पहली बार पति राज के साथ दिखीं सामंथा, यूं दिया रिएक्शन
सामंथा और राज पहली बार शादी के बाद साथ आए नजर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु की शादी पिछले दिनों चर्चा में रही थी. वहीं अब एक्ट्रेस का लेटेस्ट वीडियो चर्चा में आ गया है, जिसमें वह शादी के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर पति के साथ पैपराजी को पोज देती हुई नजर आ रही हैं. हालांकि हैरानी की बात यह है कि सामंथा ने ना मांग में सिंदूर लगा रखा है और ना ही मंगलसूत्र पहना है. इस वीडियो पर फैंस खूब रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए सामंथा रुथ प्रभु और राज

सामने आए वीडियो में मुंबई एयरपोर्ट पर सामंथा और राज पर शादी के बाद पहली बार नजर आए. जहां सामंथा ने ग्रे स्वैटर और ब्लैक ट्राउजर्स पहने हुए थे तो वहीं राज सी ग्रीन शर्ट और ब्लू जींस और ब्लैक डेनिम जैकेट में नजर आ रहे हैं. दोनों पैपराजी को शुक्रिया कहते हुए नजर आ रहे हैं. क्लिप में सामंथा को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है.


 जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सामंथा और राज ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में 1 दिसंबर को शादी की थी. वहीं सामंथा ने इस खबर को कंफर्म करते हुए फैंस के लिए अपनी इंटिमेट वेडिंग की कुछ तस्वीरें शेयर की थी. बता दें कि सामंथा ने नागा चैतन्य से 2017 में शादी की थी और 2021 में कपल का तलाक हो गया था. जबकि राज ने 2015 में श्यामली डे से शादी की थी और 2022 में कथित तौर पर कपल अलग हो गया था. 

रिपोर्ट्स की मानें तो सामंथा और राज का रिश्ता 2024 में शुरू हुआ था. वहीं दोनों को कई पब्लिक इवेंट्स में देखा गया. जबकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों लिवइन रिलेशनशिप में रह रहे थे. हालांकि कपल ने कभी इस पर बात नहीं की. जबकि एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कुछ तस्वीरों में राज की झलक जरुर दिखाई थी.   

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Samantha, Raj, Samantha Video, Samantha After Wedding, Samantha Ruth Prabhu News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com