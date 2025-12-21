विज्ञापन

अब समांथा रुथ प्रभु के साथ भीड़ की बदतमीजी, वीडियो में देखें कैसे मुश्किल से गाड़ी तक पहुंची एक्ट्रेस

समाथा रुथ प्रभु का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग भीड़ का रवैया देख हैरान हैं और सुरक्षा और इंतजामों पर भी सवाल उठा रहे हैं.

भीड़ में फंसी समांथा
नई दिल्ली:

हैदराबाद में एक इवेंट के दौरान एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु को बेकाबू भीड़ ने घेर लिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें समांथा अपनी कार तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही हैं. यह घटना हाल ही में निधि अग्रवाल के साथ हुई इसी तरह की वारदात के कुछ दिनों बाद सामने आई है. निधि अपनी आने वाली फिल्म ‘द राजा साब' के गाने के लॉन्च इवेंट में शामिल हुई थीं, जहां भीड़ ने उन्हें घेरकर परेशान किया था. अब समांथा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ.

वायरल वीडियो में समांथा सुनहरी साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, जो उन्हें कार तक सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. फिर भी भीड़ ने उन्हें घेर रखा था और आगे बढ़ने में काफी मुश्किल हो रही थी. बताया जा रहा है कि यह घटना हैदराबाद में एक स्टोर के उद्घाटन कार्यक्रम की है.

Why fans in south don't understand boundaries even after rajasaab incident
byu/Hungry_Business592 inBollyBlindsNGossip

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखे रिएक्शन दिए हैं. कई लोगों ने भीड़ के बर्ताव की निंदा की और इसे गलत बताया. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे व्यवहार से कितना बुरा लगता है. दूसरे ने कहा कि भीड़ बेकाबू हो जाती है. कुछ ने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से सवाल किया कि पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती. कई ने महिला कलाकारों के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं पर चिंता जताई और बेहतर सुरक्षा की मांग की.

पर्सनल फ्रंट पर बात करें तो समांथा हाल ही में निर्देशक राज निदिमोरु से शादी के बाद सुर्खियों में रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की थीं. काम की बात करें तो वह राज और डीके की आने वाली वेब सीरीज ‘रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम' में नजर आएंगी. इस सीरीज में आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, वामिका गब्बी और जयदीप अहलावत जैसे कलाकार भी हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार यह सीरीज 2026 में रिलीज होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

