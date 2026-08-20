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नयनतारा संग पहली बार बड़े पर्दे पर दिखेंगे सलमान खान, फिल्म का टाइटल हुआ फाइनल

सलमान खान लगातार अपनी अनाम फिल्म एसवीसी 63 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इस फिल्म में उनके साथ जवान फिल्म की हीरोइन नयनतारा नजर आने वाली हैं.

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नयनतारा संग पहली बार बड़े पर्दे पर दिखेंगे सलमान खान, फिल्म का टाइटल हुआ फाइनल
नयनतारा संग पहली बार बड़े पर्दे पर दिखेंगे सलमान खान
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सलमान खान लगातार अपनी अनाम फिल्म एसवीसी 63 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इस फिल्म में उनके साथ जवान फिल्म की हीरोइन नयनतारा नजर आने वाली हैं. अब फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. सलमान खान और नयनतारा की अगली फिल्म का नाम तय हो गया है. पहले इसे अस्थायी रूप से एसवीसी 63 कहा जा रहा था, लेकिन अब इसका आधिकारिक टाइटल 'मॉन्स्टर' रखा गया है. यह जानकारी फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट में सामने आई है. 

कब रिलीज होगी फिल्म 

फिल्म का निर्देशन वंशी पैदीपल्ली कर रहे हैं, जो उनकी पहली हिंदी फिल्म होगी. प्रोडक्शन दिल राजू कर रहे हैं. सलमान खान और दिल राजू की यह पहली जोड़ी है. नयनतारा इसमें लीड एक्ट्रेस हैं. फिल्म पैन-इंडिया स्तर पर बन रही है और ईद 2027 पर रिलीज करने की योजना है. मुंबई में फिल्म की पहली शूटिंग शेड्यूल पूरी हो चुकी है. अब दूसरी शेड्यूल शुरू हो गई है. रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान खुद स्टंट करेंगे. उनका बॉडी डबल हार्ट अटैक से बीमार पड़ गया था, इसलिए सुपरस्टार ने खुद एक्शन सीक्वेंस करने का फैसला लिया है. सेट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. अलग से स्टंट टीम की भी तलाश चल रही है.

सलमान खान के प्रोजेक्ट

सूत्रों के अनुसार सलमान खान इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह सक्रिय हैं. वे चाहते हैं कि शेड्यूल में कोई रुकावट न आए. फिल्म का टाइटल लॉन्च और फर्स्ट लुक जल्द आने वाले हफ्तों में जारी हो सकता है, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है. सलमान खान इस फिल्म के अलावा राज एंड डीके की सुपरहीरो फिल्म में भी नजर आएंगे. साथ ही वे बिग बॉस 20 की होस्टिंग भी करेंगे, जो 6 सितंबर 2026 से कलर्स टीवी पर शुरू होने वाली है.
 

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