सलमान खान के सामने गिरा फोटोग्राफर, भाईजान बोले-कोहनी पर जोर का फटका...

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपनी फिल्मों, फिटनेस और दबंग अंदाज़ के साथ-साथ अपने मज़ेदार ह्यूमर के लिए भी मशहूर हैं. जहां भी जाते हैं कैमरे और फैंस उनका पीछा करते नज़र आते हैं, हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है जिसमें उनका मज़ाकिया अंदाज़ लोगों को खूब गुदगुदा रहा है. दरअसल एक इवेंट के दौरान सलमान खान पैपराजी से घिरे हुए थे और इसी बीच एक फोटोग्राफर कैमरा क्लिक करते-करते अचानक गिर गयाm इस पर सलमान का जो मज़ेदार रिएक्शन सामने आया उसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है.

कैमरा क्लिक करते-करते गिरा पैपराजी

सलमान खान हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे थे हमेशा की तरह उनके चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे और पैपराजी उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए उमड़े हुए थे. इसी दौरान एक पैपराजी फोटो खींचते-खींचते अचानक गिर गया, सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत उसे उठाकर साइड कर दिया.

सलमान का मज़ेदार अंदाज़

इस घटना पर सलमान खान ने जाते-जाते हंसते हुए कहा- 'अच्छी-खासी कोहनी पर फटका पड़ गया'. उनका ये कूल और ह्यूमरस रिएक्शन लोगों को इतना पसंद आया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

फैंस के रिएक्शन

फैंस ने भी सलमान के इस अंदाज़ पर मज़ेदार कमेंट किए, किसी ने लिखा- 'भाई तो सबको हंसा कर निकल गए'. तो किसी ने कहा- 'भाईजान का कोई जवाब नहीं'.

वर्कफ्रंट की बात करें तो…

सलमान खान आखिरी बार ईद पर रिलीज हुई फिल्म सिकंदर में नजर आए थे जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई. अब वो गलवान घाटी पर बन रही फिल्म में नज़र आने वाले हैं, इसके अलावा वो बिग बॉस 19 को भी होस्ट कर रहे हैं जहां उनका वीकेंड का वार दर्शकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण रहता है.