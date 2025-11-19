भारत आया सलमान खान का दुश्मन अनमोल बिश्नोई, भाईजान के घर पर चलवाई थीं खुलेआम गोलियां

Anmol Bishnoi Deportation: सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग कई बार जान से मारने की धमकियां दे चुका है. इतना ही नहीं भाईजान के घर पर यह गैंग फायरिंग भी कर चुका है, लेकिन अब सलमान खान के इस दुश्मन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जो दिग्गज एक्टर के फैंस के लिए थोड़ी राहत भरी हो सकती है. अमेरिका ने मंगलवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट कर दिया. अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी शामिल था.

भारत को कैसे मिली अनमोल बिश्नोई की जानकारी

अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को ईमेल भेजकर यह जानकारी दी. ईमेल में लिखा था कि 18 नवंबर 2025 को अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निकाल दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई के साथ पंजाब पुलिस के दो और वांटेड अपराधी और 197 अवैध प्रवासी भी हैं.

अनमोल बिश्नोई पर भारत में कई गंभीर आरोप हैं:

अक्टूबर 2024 में बाबा सिद्दीकी की हत्या करना

मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसे वाला की हत्या में मदद करना

अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाना

अनमोल बिश्नोई कैसे पहुंता अमेरिका

अनमोल को पिछले साल नवंबर में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वहां उस पर भारत के केस का नहीं, बल्कि अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने का आरोप था. भारत ने तुरंत उसकी एक्स्ट्राडिशन (प्रत्यर्पण) की मांग की थी. महाराष्ट्र कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था और इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी निकाला था.पहले ऐसा लग रहा था कि अनमोल बिश्नोई को भारत नहीं लाया जा सकेगा, क्योंकि उसने अमेरिका में शरण (एसाइलम) की अर्जी दे रखी थी. लेकिन अब उसे डिपोर्ट कर दिया गया है.

अनमोल बिश्नोई पर कितने मुद्दे हैं दर्ज

अनमोल बिश्नोई पर कुल 18 मुकदमे दर्ज हैं. एनआईए ने उसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला था और उसके ऊपर 10 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. बिश्नोई गैंग में अब फूट भी पड़ गई है. लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ (जो मूसे वाला हत्या का दावा कर चुका है) के बीच अनमोल की गिरफ्तारी को लेकर झगड़ा हो गया था. लॉरेंस को लगा कि गोल्डी बराड़ ने उसके भाई की मदद नहीं की, इसलिए उसने गोल्डी बराड़ से रिश्ता तोड़ लिया और अब हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला राणा के भाई नोनी राणा से हाथ मिला लिया है.सलमान खान के घर फायरिंग की जिम्मेदारी खुद अनमोल बिश्नोई ने ली थी. चार्जशीट में लिखा है कि उसने शूटर्स को 9 मिनट का ऑडियो भेजकर उन्हें “इतिहास रचने” के लिए उकसाया था.बाबा सिद्दीकी की हत्या भी अनमोल बिश्नोई के ही संपर्क में रहकर हुई थी.