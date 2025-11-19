लॉरेंस बिश्नोई कैसे बना सलमान का दुश्मन, 5 साल की उम्र में खाई भाईजान से बदले की कसम, जानें 27 साल में कब क्या हुआ

Anmol Bishnoi, Lawrence Bishnoi, Salman Khan: बॉलीवुड के ‘भाईजान' सलमान खान लंबे समय से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं. यह दुश्मनी 1998 के काले हिरण शिकार मामले से शुरू हुई, जब सलमान पर राजस्थान के गांव में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों (ब्लैकबक) को मारने का आरोप लगा. बिश्नोई समुदाय के लिए काला हिरण पवित्र प्राणी है, और लॉरेंस बिश्नोई (तब उम्र सिर्फ 5 साल) ने बचपन से ही सलमान से बदला लेने की कसम खाई. 2018 से यह दुश्मनी खुलकर सामने आई, जब लॉरेंस ने सलमान को ‘जोधपुर में मार देंगे' कहकर धमकी दी. लॉरेंस का मानना है कि सलमान ने बिश्नोई समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, और वह माफी मांगने या सजा भुगतने पर जोर देते हैं. वहीं इस बीच सलमान खान के घर पर गोलीबारी कराने समेत कई मामलों में वांछित लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया गया है. आइए जानते हैं सलमान और लॉरेंस की दुश्मनी की पूरी कहानी...

सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन

1998: काला हिरण शिकार का केस

राजस्थान के जोधपुर में हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान और उनके साथी तब्बू, सोनाली बेंद्रे व अन्य पर काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा. सलमान को 2018 में दोषी ठहराया गया, लेकिन सजा स्थगित रही. बिश्नोई समुदाय ने विरोध किया, और 5 साल के लॉरेंस ने परिवार से कहा, ‘सलमान को छोड़ूंगा नहीं.' यह केस दुश्मनी की नींव बना.

2018: पहली खुली धमकी

लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद जोधपुर कोर्ट ले जाते समय वो चिल्लाया, ‘सलमान खान को जोधपुर में ही मार देंगे…तब उसे हमारी असली पहचान पता चलेगी.' यह काले हिरण मामले से जुड़ी पहली सार्वजनिक धमकी थी. पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया, लेकिन सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई.

2019: रेकी की शुरुआत

लॉरेंस के शूटर संपत नेहरा ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की. हथियारों की रेंज कम होने से प्लान टल गया.

2022: सलीम खान के लिए चिट्ठी

मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद (जिसमें बिश्नोई गैंग का हाथ था), सलमान के पिता सलीम खान को सुबह की वॉक के दौरान बेंच पर एक धमकी भरी चिट्ठी मिली. पुलिस ने केस दर्ज किया.

मार्च 2023: ईमेल से धमकी

सलमान की टीम को एक ईमेल मिला, जिसमें सलमान और उनके परिवार को मारने की धमकी दी गई. बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई.

14 अप्रैल 2024: गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी

मुंबई के बांद्रा में सलमान के घर के बाहर बाइक सवार दो लोग आए और बालकनी की ओर कई राउंड फायरिंग की. सलमान ने पटाखों की आहट समझा, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि यह हत्या का प्रयास था. सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ाया गया.

मई 2024: एके 47 प्लान नाकाम

पनवेल फार्महाउस के पास सलमान पर हमले की साजिश. पुलिस ने 5 लोगों के नाम वाली चार्जशीट में कहा कि यह सुपारी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने ली थी. आरोपी पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियार एके 47, एके 92 और एम 16 और तुर्की में बना जिगाना हथियार खरीदने की तैयारी कर रहे थे.

सितंबर 2024: सलीम खान को धमकी

सलमान खान के पिता सलीम खान को एक आदमी और बुर्का पहनी महिला ने धमकाया, ‘लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या?' इस तरह यह मामला एकदम से गर्मा गया.

12 अक्टूबर 2024: बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान को मैसेज

एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी, सलमान के करीबी दोस्त, को मुंबई में गोली मार दी गई. बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली और चेतावनी दी, ‘सलमान की मदद करने वालों का यही हश्र.'

5 नवंबर 2024: 5 करोड़ की डिमांड

सलमान खान को भेजे गए धमकी भरे मैसेज में कहा गया है कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगे या 5 करोड़ रुपये दे. ये मैसेज ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजा गया था.

27 मार्च 2025: सलमान का बयान

फिल्म सिकंदर के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ने कहा कि भगवान, अल्लाह सब बराबर हैं, जितनी उम्र लिखी है, उतनी लिखी है. बस यही है.