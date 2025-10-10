छोटे छोटे पलों में प्यार ढूंढना सिखाती है ये सीरीज, जीत चुकी है दस अवॉर्ड, आईएमडीबी पर भी है शानदार रैंकिंग

छोटी छोटी चीजों में बड़े पलों की खूबसूरती को पकड़ना आसान नहीं होता. लेकिन एक वेब सीरीज ने इसे बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया है. 2016 में रिलीज हुई ये हिंदी सीरीज अब तक दर्शकों और क्रिटिक्स की फेवरेट बन चुकी है. इसे देखने वाले बार बार इससे जुड़ जाते हैं. क्योंकि इसकी कहानी बिल्कुल रियल और किरदार बेहद रिलेटेबल हैं. नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध इस सीरीज ने 10 अवॉर्ड्स अपने नाम किए हैं और IMDb पर 8.2 की शानदार रेटिंग हासिल की है. हम बात कर रहे हैं रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली वेब सीरीज लिटिल थिंग्स की.

ये भी पढ़ें: तारक मेहता का उल्टा चश्मा में होने वाली है इस किरदार की वापसी? एक्टर ने खुद दे दिया बड़ा हिंट, फैंस में मची हलचल

छोटी चीजों में बड़ा रोमांस

लिटिल थिंग्स में ध्रुव और डोली की कहानी दिखाई गई है, जो रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों और चुनौतियों को साथ में शेयर करते हैं. उनकी हल्की फुल्की तकरारें, प्यार से भरे पल और एक दूसरे के लिए छोटे छोटे सरप्राइज इसे बेहद रिलेटेबल बनाते हैं. सीरीज यही दिखाती है कि रोमांस केवल बड़े इमोशनल ड्रामे में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे छोटे पलों में भी होता है. दर्शक खुद को इन किरदारों की जगह रखकर कहानी में खो जाते हैं.

क्रिएटर्स की कमाल जोड़ी

लिटिल थिंग्स को ध्रुव सहगल ने क्रिएट किया है. ध्रुव ने खुद मुख्य किरदार भी निभाया है. साथ में मिथिला पालकर मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस सीरीज के डायरेक्टर हैं अजय भुयान और रुचिर अरुण, जबकि प्रोड्यूसर्स हैं अदिति श्रीवास्तव, अनिरुध पंडिता और अश्विन सुरेश (Dice Media).

यूट्यूब से नेटफ्लिक्स तक का सफर

सीरीज का पहला सीजन 25 अक्टूबर 2016 से 22 नवंबर 2016 तक Dice Media के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ. बाद में नेटफ्लिक्स ने इस फ्रेंचाइजी को खरीद लिया और दूसरा और तीसरा सीजन 5 अक्टूबर 2018 और 9 नवंबर 2019 को रिलीज किया. चौथा और अंतिम सीजन 15 अक्टूबर 2021 को दर्शकों के लिए आया.

क्यों है फैंस की पहली पसंद

सीरीज की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी सादगी और रियलिस्टिक अप्रोच में है. बड़े ट्विस्ट या फिल्मी ड्रामा की जगह इसमें असली जिंदगी के पल दिखाए गए हैं. एक्टिंग, डायरेक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक इसे और भी खास बनाते हैं. लिटिल थिंग्स केवल रोमांस ही नहीं, बल्कि रिश्तों और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का जश्न है. यही वजह है कि दर्शक इसे बार बार देखना पसंद करते हैं.