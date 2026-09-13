रश्मिका मंदाना ने पूरी की राणाबाली की शूटिंग, मेकर्स ने शेयर किया प्यारा वीडियो

'राणाबाली' इंडियन सिनेमा की मचअवेटेड फिल्मों में से एक है. यह फिल्म खुद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की डरावनी कहानी के साथ एक बड़े अनकहे अध्याय पर रोशनी डालती है. यह फिल्म इस 16 अक्टूबर, 2026 को रिलीज के साथ अपने ग्रैंड दशहरा रिलीज के लिए तैयार है. यह फिल्म रायलसीमा की संस्कृति, वहां के नजारों और एक्सेंट को एक अलग ही लेवल की सच्चाई के साथ पेश करने का वादा करती है. यह सारी चीजें फिल्म को तेलुगु सिनेमा में अब तक देखी गई रायलसीमा के सबसे असल रूप से मिलवाने वाली है!

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'राणाबाली' खुद को साल की सबसे बड़ी ही नहीं बल्कि मच अवेटेड फिल्म के रूप में सेट कर चुकी है. फिल्म को माइथ्री मूवी मेकर्स बना रहे हैं जिसमें ऑन और ऑफ-स्क्रीन बेहद पसंद की जाने वाली विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की जोड़ी एक कभी न कही गई ऐतिहासिक गाथा पेश करने जा रही है. फिल्म अपनी घोषणा के बाद से ही मेकर्स द्वारा समय-समय पर साझा किए गए दमदार पोस्टर्स, गानों, और खास झलक के जरिए उत्सुकता बनाए हुए है. हाल ही में रिलीज हुए टीजर को जबरदस्त प्यार मिल रहा है और यह फिलहाल नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है.

बढ़ रही एक्साइटमेंट के बीच फिल्म के मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पर जयम्मा उर्फ रश्मिका मंदाना का एक वीडियो शेयर किया है. बता दें कि रश्मिका ने फिल्म के लिए अपना शूटिंग शेड्यूल रैप कर लिया है. सेट पर लिए गए इस वीडियो में रश्मिका सभी को अपना फाइनल गुडबाय कहते हुए नजर आ रही हैं. जबकि विजय देवरकोंडा को उन्हें एक प्यार भरा हग करते हुए देखा जा सकता है, जिससे यह पल सच में दिल छू लेने वाला बन जाता है. एक्ट्रेस को एक वॉर्म फेयरवेल देते हुए, मेकर्स ने यह वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, ‘जयम्मा' का सफर पूरा हुआ. हम आपको सेट पर बहुत याद करेंगे, @rashmika_mandanna

टीजर जितना शानदार और रोमांच से भरा नजर आ रहा है, उतना ही यह विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की बहुप्रतीक्षित जोड़ी को एक बिल्कुल नई दुनिया में लेकर आता है. पीरियड एपिक ‘राणाबाली' में दोनों सिर्फ एक पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ी के रूप में वापसी नहीं कर रहे हैं, बल्कि विजय और रश्मिका दर्शकों को ‘राणाबाली' की दुनिया में गहराई तक ले जाते हैं और अपने किरदारों के साथ उस दौर को भी पर्दे पर जीवंत करते हैं. निर्देशक की बारीकी पर खास पकड़ फिल्म की दुनिया को तैयार करने और उस दौर की संस्कृति को दिखाने में साफ नजर आती है, वहीं फिल्म की कास्टिंग इसे और भी दिलचस्प बनाती है. ‘द ममी' में इम्होटेप का मशहूर किरदार निभाने वाले अर्नोल्ड वॉस्लू सर थियोडोर हेक्टर की अहम भूमिका में नजर आएंगे. वहीं नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना जयम्मा के किरदार में नजर आएंगी और उनकी कास्टिंग एक बार फिर बेहद शानदार साबित होती है.

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'राणाबाली' अच्छाई और बुराई के बीच की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई को दिखाने वाली एक दमदार कहानी है, एक ऐसी थीम जो दशहरा की रूह और अच्छाई की बुराई पर जीत को पेश करती है. मेकर्स ने फिल्म को प्री-दशहरा वीकेंड पर रिलीज करने का फैसला लिया है, जो दर्शकों के बीच की होली-डे एनर्जी को बढ़ा रहा है. इस तरह से दर्शकों को त्योहार के साथ एक शानदार सिनेमाई अनुभव का जश्न मनाने का मौका मिल रहा है.

राणाबाली को राहुल संकृत्यायन के डायरेक्शन में बनाया गया है. बतौर लीड विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की जोड़ी इस फिल्म में एक बार फिर साथ नजर आने वाली है. फिल्म में दोनों बिल्कुल अलग और कभी न देखे गए अवतार में नजर आने वाले हैं, जो कि बिल्कुल नया और ज्यादा रॉ है. बड़े प्रोडक्शन स्केल, इंटेंस कहानी और अजय-अतुल के शानदार म्यूजिक के साथ 'राणाबाली' 16 अक्टूबर 2026 में फेस्टिव सीजन की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने के लिए तैयार है.

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