जिस फिल्म को करने के बाद आमिर खान ने अवॉर्ड फंक्शन में जाना कर दिया था बंद, 30 साल बाद अब फिर से हो रही है रिलीज

आमिर खान की गिनती बॉलीवुड बड़े कलाकारों में होती है. वह अपनी फिल्मों को परफेक्ट बनाने के लिए अक्सर कई तरह के प्रयोग भी करते रहते हैं. आमिर खान ने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं. उनकी फिल्मों को खूब पसंद किया जाता भी रहा है. उनकी फिल्मों का जिक्र कई अवॉर्ड फंक्शन में होता रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आमिर खान फिल्मफेयर अवॉर्ड से खुद को दूर रखना पसंद करते हैं. जी हां, वह किसी भी फिल्मफेयर अवॉर्ड में नजर नहीं आते हैं.

कई बड़े कलाकार इस अवॉर्ड शो में दिखते हैं, लेकिन आमिर खान इससे खुद को दूर रखते हैं. इसके पीछ एक दिलचस्प कहानी है. दरअसल बात करीब 30 साल पुरानी एक फिल्म की है. फिल्म का नाम रंगीला है जो साल 1995 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रंगीला की रिलीज के बाद ही आमिर खान ने फिल्मफेयर अवार्ड्स में जाना बंद कर दिया था. वह इस बात से नाराज थे कि उन्हें इस फिल्म के लिए 1995 का बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड नहीं मिला, यहां तक कि नॉमिनेशन भी नहीं किया गया. उन्हें यह भी लगता था कि जो जीता वही सिकंदर (1992) और हम हैं राही प्यार के (1993) जैसी फिल्मों के लिए उन्हें फिल्मफेयर से सम्मान मिलना चाहिए था और इन घटनाओं के बाद वह फिल्मफेयर से नाराज हो गए. लेकिन रंगीला के लिए सम्मान न मिलने के बाद आमिर का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने फिल्मफेयर से पूरी तरह किनारा कर लिया.

अब 30 साल बाद फिल्म रंगीला फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म 28 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में धमाकेदार वापसी करने जा रही है. आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ अभिनीत यह फिल्म 4K HD रिस्टोर्ड वर्जन में रिलीज होगी, जिसमें शानदार साउंड और बेहतरीन तस्वीर की गुणवत्ता होगी. यह रिलीज पुराने फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया जगाएगी और नई पीढ़ी को इस क्लासिक फिल्म का जादू दिखाएगी. अल्ट्रा मीडिया की अल्ट्रा रिवाइंड पहल के तहत यह फिल्म भारत में री-रिलीज हो रही है.

