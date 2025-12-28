आमिर खान भुलक्कड़ हैं? लेटलतीफ हैं? दामाद ने परफेक्शनिस्ट ससुर के बारे में किए चौंकाने वाले खुलासे

आमिर खान को यूं तो हमने कई वीडियोज और इंटरव्यूज में देखा है. कपिल शर्मा के शो पर तक उनका एक अलग ही अंदाज दिखा. आमिर खान ने दिखाया की मिस्टर परफेक्शनिस्ट असल में कैसा है और घर में अपने बच्चों के सामने उनकी किस तरह की हालत होती है. लेकिन अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें वो अपने बच्चों के साथ ही दिख रहे हैं और ये भी साफ है कि केवल बच्चों के साथ ही नहीं दामाद के साथ भी वह एक क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं. ऐसा ना हो किसकी हिम्मत हो जाए जो आमिर का मुंह पानी से भरे बर्तन में डाल दे वो भी ऐसे सवाल पर.

मैराथॉन से पहले की तैयारी में बनाया गया वीडियो

आमिर खान 18 जनवरी 2026 को एक मैराथॉन का हिस्सा बनने वाले हैं. बस इसी से पहले उन्होंने अपनी बेटी आइरा, दामाद नूपुर और बेटे आजाद के साथ ये वीडियो बनाया. वीडियो में कई फनी सवाल पूछे गए जिनके जवाब कभी बड़े ही हैरान करने वाले तो कभी बड़े मजेदार थे जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे चाहे कोई कितना बड़ा ही क्यों ना हो जाए बच्चों के सामने बच्चा बन ही जाता है. आमिर खान वीडियो में बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं.

भुलक्कड़ हैं आमिर खान ?

वीडियो में आप सुनेंगे एक सवाल आता है, इनमें कौन रेस वाले दिन अपनी बिब ले जाना भूल सकता है? सवाल सुनते ही नूपुर सीधे आमिर खान का चेहरा पानी में डुबो देते हैं. इसके बाद एक सवाल आता है कौन होगा जिसकी वजह से रेस वाले दिन हमें पहुंचने में देर हो सकती है? इस पर भी नूपुर ससुर जी आमिर की तरफ बढ़ते हैं उन्हें वजह बताते हैं. इस पर तीनों स्माइल करने लगते हैं.