'वॉन्टेड गर्ल' आयशा टाकिया की लेटेस्ट तस्वीरें देख फैंस हुए हैरान, 16 साल में इतनी बदल गई एक्ट्रेस

हाल ही में आयशा टाकिया ने फिर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं. जिसे देखने के बाद फैन्स का गुस्सा उन पर फूट पड़ा. कुछ फैन्स ने अपने लुक के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने पर उन्हें बुरी तरह लताड़ा भी है.

'वॉन्टेड गर्ल' आयशा टाकिया की लेटेस्ट तस्वीरें देख फैंस हुए हैरान, 16 साल में इतनी बदल गई एक्ट्रेस
खूबसूरत लोकेशन से आयशा टाकिया ने पोस्ट की पिक,देखते ही भड़के फैंस
नई दिल्ली:

आयशा टाकिया तो आपको याद ही होंगी. ये वही एक्ट्रेस हैं जो सलमान खान के साथ वॉन्टेड में नजर आ चुकी हैं. डोर जैसी फिल्म से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं. लेकिन अब अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने लुक्स के लिए सुर्खियां बटोरती हैं, या यू कहें कि ट्रोल होती हैं. हाल ही में आयशा टाकिया ने फिर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की जिसे देखने के बाद फैन्स का गुस्सा उन पर फूट पड़ा. कुछ फैन्स ने अपने लुक के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने पर उन्हें बुरी तरह लताड़ा भी है.  

आयशा टाकिया की नई पिक्स

आयशा टाकिया ने एक बेहद सुंदर लोकेशन से अपनी फोटोज पोस्ट की हैं. इन पिक्स में वो ब्लू कलर का कुर्ता या टॉप पहनी दिख रही हैं. उनके बाल खुले हैं, मेकअप बहुत लाइट है और ज्वेलरी भी न के बराबर है. एसेसरीज के नाम पर भी सिर्फ गॉगल दिख रहा है. इन पिक्स को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किसी ऐसी जगह पर है जहां उनके आसपास पानी ही पानी है. इन पिक्स को शेयर करते हुए आयशा टाकिया ने लिखा है कि लव एंड लाइट. इस जगह से आयशा टाकिया ने तीन पिक्स पोस्ट की हैं.

फैन्स का फूटा गुस्सा

इन पिक्स में वैसे तो आयशा टाकिया काफी सुंदर लग रही हैं. फिर भी फैन्स उन्हें रूप में याद करते हैं, उसकी तुलना में उनका लुक काफी बदला हुआ था जिसे देखकर एक फैन ने गुस्से में लिखा कि छी इतनी सुंदर लड़की का क्या हाल बना दिया. एक फैन ने लिखा कि क्या से क्या हो गया देखते देखते. एक यूजर ने तो फिलर्स को रिमूव करने की सलाह तक दे डाली. हालांकि कुछ फैन्स को आयशा टाकिया का ये अंदाज भी पसंद है. एक फैन ने लिखा कि आप काफी एलिगेंट लग रही हैं. एक अन्य फैन ने कमेंट किया कि आप चाहें जैसी भी दिखें पर आपका दिल पहले जैसा ही होना चाहिए.

