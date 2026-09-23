पहला नेशनल अवॉर्ड जीत भावुक हुए रणदीप हुड्डा, बेटी न्योमिका को समर्पित किया सम्मान

अभिनेता रणदीप हुड्डा के लिए नेशनल अवॉर्ड हासिल करने का पल उनके 25 साल से ज्यादा लंबे फिल्मी सफर की एक अहम उपलब्धि रहा. लेकिन इस सम्मान के साथ उनके लिए एक निजी भाव भी जुड़ा हुआ था. राष्ट्रपति के हाथों अपना पहला नेशनल अवॉर्ड हासिल करने वाले रणदीप ने यह सम्मान अपनी बेटी न्योमिका, अपने परिवार और फिल्म से जुड़े सभी लोगों को समर्पित किया.रणदीप ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए पुरस्कार समारोह के अपने अनुभव को साझा किया. उन्होंने उस पल को याद किया, जब वह नेशनल अवॉर्ड लेने के लिए मंच पर जाने का इंतजार कर रहे थे.

रणदीप हुड्डा के लिए भावुक अनुभव

उन्होंने बताया कि जब कोई कलाकार अपने काम में पूरी तरह डूबा होता है, तो उसका ध्यान लगातार अपने काम को बेहतर करने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर रहता है. ऐसे में उस समय मिलने वाले पुरस्कार या सम्मान के बारे में ज्यादा सोचना उनके लिए भी प्राथमिकता नहीं थी.

लेकिन मंच पर जाने से ठीक पहले का वह पल उन्हें अपने अब तक के सफर को पीछे मुड़कर देखने का मौका दे गया. इतने वर्षों के काम, संघर्ष और अलग-अलग किरदारों से गुजरते हुए यहां तक पहुंचना उनके लिए एक भावुक अनुभव था.

25 साल का फिल्मी सफर

रणदीप ने अपना यह सम्मान फिल्म की पूरी टीम को भी समर्पित किया. उन्होंने उन सभी लोगों को याद किया, जिन्होंने फिल्म को बनाने और पर्दे तक पहुंचाने में उनके साथ मेहनत की. साथ ही उन्होंने उन दर्शकों का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनके 25 साल के फिल्मी सफर में उनके काम को देखा और अपना प्यार दिया.

इस पूरे अनुभव में उनकी बेटी न्योमिका का जिक्र सबसे खास रहा. रणदीप ने लिखा, “मैं वहां सिर्फ रणदीप हुड्डा के तौर पर नहीं, बल्कि न्योमिका के पिता के तौर पर भी मौजूद था.” उनके इस बयान से साफ है कि नेशनल अवॉर्ड उनके लिए सिर्फ एक पेशेवर सम्मान नहीं था, बल्कि निजी जिंदगी से जुड़ा एक भावुक पड़ाव भी था.

अवॉर्ड से न्योमिका को समर्पित

रणदीप ने अपना पहला नेशनल अवॉर्ड न्योमिका को समर्पित करने के साथ अपने परिवार को भी इस उपलब्धि का हिस्सा माना. किसी कलाकार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल करना उसके करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, लेकिन रणदीप ने इस मौके को अपनी बेटी और परिवार के साथ जोड़कर देखा.

उन्होंने यह भी कहा कि यह सम्मान उन्हें आगे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है. लंबे समय तक काम करने के बाद मिला यह पुरस्कार उनके लिए रुकने की वजह नहीं, बल्कि आगे बेहतर काम करने की प्रेरणा है.

करियर में अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाई

रणदीप हुड्डा ने अपने करियर में अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और अपने किरदारों के लिए की गई तैयारियों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. ऐसे में पहला नेशनल अवॉर्ड उनके अभिनय सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. हालांकि, पुरस्कार समारोह से जुड़ी उनकी यादों में सिर्फ अभिनेता रणदीप हुड्डा नहीं, बल्कि एक पिता रणदीप भी नजर आया.

मंच पर पुरस्कार लेने के लिए खड़े उस अभिनेता के लिए यह सम्मान उनके वर्षों के काम की पहचान था, वहीं अपनी बेटी को इसे समर्पित करना इस उपलब्धि के साथ जुड़ा उनका निजी भाव था. शायद यही वजह है कि नेशनल अवॉर्ड मिलने की उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेता के पुरस्कार जीतने की कहानी नहीं रह गई, बल्कि इसमें एक पिता की भावना भी शामिल हो गई.