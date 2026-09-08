रामानंद सागर के पोते शिव सागर को रणबीर कपूर भगवान के रोल में नहीं स्वीकार्य, साई पल्लवी और यश की कास्टिंग पर कही ये बात

नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म रामायण में रणबीर कपूर को भगवान राम के रोल के लिए चुने जाने की घोषणा के बाद से ही फैंस की राय बंटी हुई है. टीजर और फर्स्ट लुक आने के बाद कई फैंस को लगा कि वह सही पसंद हैं, लेकिन कुछ लोगों को शक था. अब, रामानंद सागर के पोते शिव सागर ने कहा है कि रणबीर अपनी पिछली फिल्मों के किरदारों की छवि इस फिल्म में भी साथ लाएंगे.

'रणबीर कपूर को राम के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता'

शिव सागर मशहूर फिल्ममेकर रामानंद सागर के पोते हैं, जिन्होंने 1987 में दूरदर्शन पर 'रामायण' और उसके बाद 'लव-कुश' शो बनाया था. हाल ही में, शिव ने भगवान राम के रोल के लिए रणबीर कपूर को चुने जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की, खासकर इसलिए क्योंकि रणबीर ने 'एनिमल' फिल्म में एक हिंसक व्यक्ति का रोल निभाया था.

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ANI के अनुसार, शिव सागर ने कहा, "उस एक कास्टिंग को छोड़कर, मुझे बाकी कास्टिंग बहुत पसंद है. व्यक्तिगत रूप से मैं रणबीर कपूर को राम के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि 'एनिमल' के बाद मैं उन्हें राम के रूप में नहीं देख सकता. जब मैं राम जी के बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि किसी नए चेहरे को लिया जाना चाहिए था."

उन्होंने आगे कहा, "हमने रणबीर को अलग-अलग रोल में देखा है. वह बहुत अच्छे एक्टर हैं. व्यक्तिगत रूप से मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है. मुझे लगता है कि उन्होंने उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए इसलिए लिया होगा, क्योंकि उन्हें मार्केटिंग के लिए बढ़ावा चाहिए था. अगर वे रणबीर को नहीं लेते, तो फिल्म की मार्केटिंग इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती, तो यह भी सोचने वाली बात है. लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ​​है कि ऐसे किरदारों के लिए किसी नए चेहरे को लेना बेहतर होता है."

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डायरेक्टर-प्रोड्यूसर ने बाकी कास्ट की तारीफ की, जिसमें रावण के रोल में यश और सीता के रोल में साई पल्लवी शामिल हैं. शिव सागर ने कहा, "आप बहुत मजबूत सपोर्टिंग कास्ट ले सकते हैं, जैसे यश बहुत अच्छे लग रहे हैं, साई पल्लवी बहुत अच्छी लग रही हैं. उन पर कोई बोझ (पुरानी इमेज) नहीं है. इसीलिए हम आम तौर पर अपने सीरियल में नया चेहरा लेते हैं, ताकि उन पर कोई बोझ या इतिहास न हो," हालांकि, फिल्ममेकर ने माना कि आखिरकार, अगर दर्शक रणबीर को इस रोल में स्वीकार कर लेते हैं, तो उनकी निजी राय कोई मायने नहीं रखेगी. उन्होंने कहा कि 'जनता ही राजा है' और फिल्म रिलीज होने के बाद इस मामले में आखिरी फैसला उन्हीं का होगा.

