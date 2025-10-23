इतने महंगे घर में रहते हैं राम चरण, एयरलाइंस कंपनी के हैं मालिक, RRR एक्टर की नेटवर्थ उड़ा देगी होश

साउथ के सुपरस्टार राम चरण के घर एक बार फिर किलकारियां गूंजने वाली हैं. एक्टर दूसरी बार पिता बनने वाले हैं. राम चरण और उपासना कोनिडेला ने हाल ही में सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. उपासना ने सोशल मीडिया पर अपनी गोद भराई की रस्म की वीडियो शेयर की है जिसमें पूरा परिवार खुशियां मनाता नजर आ रहा है और ये कपल भी बेहद खुश है.राम चरण के दूसरी बार पापा बनने की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही थी. इसी बीच आपको बताते हैं कि राम चरण की नेटवर्थ कितनी है.

अनाउंस की सेकेंड प्रेग्नेंसी

उपासना ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा-ये दिवाली डबल उत्सव,डबल प्यार और डबल आशीर्वाद की थी.ये वीडियो देखने के बाद फैंस कमेंट कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं. बता दें राम चरण और उपासना साल 2023 में बेटी के पेरेंट्स बने थे. अब बेटी के जन्म के दो साल बाद फिर ये कपल पेरेंट्स बनने जा रहा है.

कितनी है नेटवर्थ

साउथ के सुपरस्टार राम चरण की नेटवर्थ सुनकर आप चौंक जाएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक राम चरण की नेटवर्थ 1370 करोड़ है. राम चरण फिल्मों में काम करने के साथ कई चीजों से मोटी कमाई करते हैं. उनकी कई कंपनी है. जिसमें प्रोडक्शन हाउस भी शामिल हैं. इसके अलावा उनकी अपनी पोलो टीम भी है.वो कई ब्रांड भी एंडोर्स करते हैं जिससे मोटी कमाई करते हैं.

कितनी लेते हैं फीस

राम चरण एक फिल्म करने के लिए करीब 45-100 करोड़ फीस लेते हैं. राम चरण अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद में एक आलीशान घर में रहते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो उस घर की कीमत 30 करोड़ है. राम चरण का मुंबई में भी अपना पेंटहाउस है. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राम चरण एयरलाइन कंपनी के मालिक भी हैं, जिसका नाम TruJet Airlines है. इसकी कीमत करीब 127 करोड़ है. राम चरण को लग्जीरियस गाड़ियों का भी खूब शौक है. उनके पास एक से एक महंगी गाड़ियां हैं.