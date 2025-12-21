विज्ञापन

दिल्ली की सड़कों पर राम चरण! पेड्डी की शूटिंग से तस्वीरें लीक, संसद और इंडिया गेट के सामने दिखे सुपरस्टार
पेड्डी की शूटिंग से तस्वीरें लीक
नई दिल्ली:

जब से पेड्डी का अनाउंसमेंट वीडियो आया है, तब से लेकर इसके फर्स्ट-लुक पोस्टर और टीज़र झलकियों तक राम चरण की इस आने वाली फ़िल्म का हर कंटेंट सोशल मीडिया पर चर्चा और ट्रेंड का टॉपिक बना रहा है. इसका पहला गाना “चिकिरी चिकिरी” रिलीज़ होते ही छा गया था और सिर्फ 24 घंटों में 46 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ के साथ यह साल के सबसे ज़्यादा देखे और पसंद किए जाने वाले गानों में शामिल हो गया. अब फ़िल्म के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं, जिनमें राम चरण दिल्ली में शूटिंग करते नज़र आ रहे हैं.

पेड्डी को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रही है और इसी बीच सेट से सामने आई राम चरण की शूटिंग की तस्वीरों ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. लीक तस्वीरों में दिख रहा है कि कड़ाके की ठंड में राम चरण दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के आसपास की सड़कों पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं. उनका लुक काफी रॉ और अलग दिखाई दे रहा है, जिससे साफ लगता है कि वह इस फ़िल्म में बिल्कुल अलग तरह का किरदार निभा रहे हैं.

इन लीक हुई झलकियों ने फ़िल्म को लेकर जिज्ञासा और इंतज़ार दोनों को और बढ़ा दिया है. ऐसा लग रहा है कि राम चरण इस बार एक बिल्कुल नए अवतार में पर्दे पर उतरने वाले हैं, जिसे बिग स्क्रीन पर देखना और भी रोमांचक होगा. राम चरण, जाह्नवी कपूर, जगपति बाबू, शिवा राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा जैसे कलाकारों से सजी पेड्डी का निर्देशन बुच्ची बाबू सना कर रहे हैं. फ़िल्म को मिथ्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स द्वारा वृध्दि सिनेमा के बैनर तले प्रस्तुत किया जा रहा है और यह फ़िल्म 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.

