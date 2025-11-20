विज्ञापन

राम चरण की पत्नी ने शादी, करियर और बच्चे को लेकर दी ऐसी सलाह, लोग बोले- खुद तो 22 की उम्र में...

उपासना ने अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल देते हुए अपनी बात रखी लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स इसका कनेक्शन कई चीजों से निकाल रहे हैं.

राम चरण की पत्नी ने शादी, करियर और बच्चे को लेकर दी ऐसी सलाह, लोग बोले- खुद तो 22 की उम्र में...
उपासना के बयान पर छिड़ी बहस
Social Media
नई दिल्ली:

साउथ के सुपरस्टार राम चरण की पत्नी और बिजनेसवुमेन, उपासना कामिनेनी कोनिडेला ने करियर पर फोकस करने के लिए महिलाओं के ‘एग फ्रीज' करने पर एक जरूरी बहस छेड़ दी है. उपासना जिन्हें सोशल मीडिया पर इसके लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, ने अपने X (पहले Twitter) अकाउंट पर एक बार फिर अपने विचार बताए: “मुझे खुशी है कि मैंने एक हेल्दी बहस शुरू की है और आपके रिस्पेक्टफुल जवाबों के लिए धन्यवाद. जुड़े रहिए क्योंकि मैं प्रिविलेज के प्रेशर और प्रेलशर पर अपनी राय रखती रहूंगी जिनके बारे में आप सब बात कर रहे हैं.” 

उन्होंने आगे कहा, “मेरी तस्वीरें देखना न भूलें! इसमें बहुत जरूरी फैक्ट्स हैं जो आपको सही कमेंट करने में मदद करेंगे.” उन्होंने आगे कहा, “और उन सभी अच्छे एम्प्लॉयर्स के लिए – आइए मिलकर ज्यादा महिलाओं को वर्कफोर्स में लाने के लिए काम करें.”

एक पोस्ट में उन्होंने पूछा, “क्या किसी औरत का समाज के दबाव में आने के बजाय प्यार के लिए शादी करना गलत है? क्या उसका सही पार्टनर मिलने तक इंतजार करना गलत है?” उन्होंने आगे कहा, “क्या किसी औरत का अपने हालात के हिसाब से यह चुनना गलत है कि उसे कब बच्चे चाहिए? क्या किसी औरत का सिर्फ शादी या जल्दी बच्चे पैदा करने के बारे में सोचने के बजाय अपने लक्ष्य तय करना और अपने करियर पर ध्यान देना गलत है?”

एक और पोस्ट में, उपासना ने कहा, “FACT CHECK: मैंने 27 साल की उम्र में प्यार और साथ के लिए शादी की. यह फैसला मैंने अपनी शर्तों पर किया. 29 साल की उम्र में, मैंने पर्सनल और हेल्थ कारणों से अपने एग्स फ्रीज करने का फैसला किया, जिसके बारे में मैंने हमेशा दूसरी औरतों को अपने ऑप्शन देखने के लिए हिम्मत देने के लिए खुलकर बात की है.

उन्होंने कहा, मैंने 36 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया और अब 39 साल की उम्र में जुड़वां बच्चों की उम्मीद कर रही हूं. उन्होंने आगे कहा, “अपने पूरे सफर में मैंने अपने करियर को बनाने और अपनी शादी को आगे बढ़ाने को बराबर अहमियत दी है, क्योंकि परिवार को आगे बढ़ाते समय एक खुशहाल, स्टेबल माहौल बहुत मायने रखता है.” उपासना ने आगे लिखा, “मेरे लिए, शादी और करियर कोई एक-दूसरे से जुड़ी प्रायोरिटी नहीं हैं. वे एक पूरी जिंदगी के बराबर मतलब वाले हिस्से हैं. लेकिन टाइमलाइन मैं तय करती हूं!” यह कोई खास अधिकार नहीं है. यह मेरा अधिकार है!!!”

बता दें कि उपासना, हाल ही में हैदराबाद में एक इवेंट में, बाद में बच्चे पैदा करने और मुख्य रूप से अपने करियर पर फोकस करने के लिए "एग फ्रीज करने" के आइडिया पर बात करती हुई देखी गईं. उपासना ने अपने X अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो उन्हें यह कहते हुए सुना गया, “महिलाओं के लिए सबसे बड़ा इंश्योरेंस अपने एग्स फ्रीज करना है. क्योंकि तब आप चुन सकती हैं कि कब शादी करनी है और कब बच्चे पैदा करने हैं, अपनी शर्तों पर, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों.

उपासना और राम की बात करें तो, इस कपल ने 2012 में शादी की थी. उन्होंने 2023 में अपनी बेटी का स्वागत किया, जब उपासना 34 साल की थीं. कपल अब कथित तौर पर जुड़वां बच्चों की उम्मीद कर रहा है. इस साल दिवाली के दौरान, उपासना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की.

