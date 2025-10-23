विज्ञापन

इस एक्ट्रेस का पटाखे वाले की दुकान पर हंगामा, पुलिस से भिड़ीं एक्ट्रेस, दे डाली धमकी

एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. दिवाली के सीजन में उनकी पटाखे बेचने वाले से लड़ाई हो गई. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
इस एक्ट्रेस का पटाखे वाले की दुकान पर हंगामा, पुलिस से भिड़ीं एक्ट्रेस, दे डाली धमकी
खुशी कपूर का दिवाली पर हुआ झगड़ा, रोड पर पटाखे वाले से की इस वजह से लड़ाई
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. वो जब भी पब्लिकली स्पॉट होती हैं तो अपने कपड़ों की वजह से ट्रोल्स के निशाने पर आ जाती हैं. इस बार खुशी अपने कपड़ों की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से सुर्खियों का हिस्सा बनी हैं. उनकी लड़ाई हो गई है. उनकी लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो रोडसाइड पटाखे वालों से लड़ती हुई नजर आ रही हैं. खुशी का ये अंदाज देखकर हर कोई चौंक रहा है. आइए आपको बताते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या.


ये भी पढ़ें: आमिर, सलमान और शाहरुख ना कर सके जो काम वो इस हीरो ने कर दिखाया, 100 करोड़ी फिल्में की बनाई हैट्रिक

ये है मामला
वायरल वीडियो में एक नीली मर्सिडीज सेडान, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वो खुशी की है. टकराव के दौरान सड़क के किनारे खड़ी दिखाई देती है. गुस्से में खुशी को ये कहते हुए सुना जा सकता है- सबको दिवाली मनाना है,मेरी गाड़ी ठोक के चला गया और तुमको यहां पटाखा बेचना है.टक्कर के बाद ऑटो रिक्शा चालक के भाग जाने पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं. खुशी की बात के बाद वेंडर को कहते हुए सुना जा रहा है- इसको समझाओ, इसका ज्यादा हो रहा है, मार खा के जाएगी अब.

पुलिसवाले से भी भिड़ी खुशी
वीडियो में आगे दिखाया गया है कि खुशी उस जगह पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर के साथ तीखी नोकझोंक कर रही है. वो चिल्लाती हुई सुनाई दे रही है- ये लोग जो करते हैं वो चलते हैं? मेरी गाड़ी ठोक के गया रिक्शा वाला. आपका 100 नंबर नहीं लगता। मेरी गाड़ी क्यों रुकी? ऑफिसर को उन्हें शांत करने की कोशिश करते देखा जा सकता है. लेकिन ख़ुशी पटाखे फेंकना जारी रखती है. जिससे बहस और बढ़ जाती है. अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये वीडियो कब का है लेकिन पटाखे देखकर कहा जा सकता है कि ये हाल ही का मामला है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Khushi Mukherjee, Actress Khushi Mukherjee, Khushi Mukherjee Fight, Khushi Mukherjee Controversy, Khushi Mukherjee Dresses
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com