इस एक्ट्रेस का पटाखे वाले की दुकान पर हंगामा, पुलिस से भिड़ीं एक्ट्रेस, दे डाली धमकी

एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. वो जब भी पब्लिकली स्पॉट होती हैं तो अपने कपड़ों की वजह से ट्रोल्स के निशाने पर आ जाती हैं. इस बार खुशी अपने कपड़ों की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से सुर्खियों का हिस्सा बनी हैं. उनकी लड़ाई हो गई है. उनकी लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो रोडसाइड पटाखे वालों से लड़ती हुई नजर आ रही हैं. खुशी का ये अंदाज देखकर हर कोई चौंक रहा है. आइए आपको बताते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या.
ये है मामला
वायरल वीडियो में एक नीली मर्सिडीज सेडान, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वो खुशी की है. टकराव के दौरान सड़क के किनारे खड़ी दिखाई देती है. गुस्से में खुशी को ये कहते हुए सुना जा सकता है- सबको दिवाली मनाना है,मेरी गाड़ी ठोक के चला गया और तुमको यहां पटाखा बेचना है.टक्कर के बाद ऑटो रिक्शा चालक के भाग जाने पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं. खुशी की बात के बाद वेंडर को कहते हुए सुना जा रहा है- इसको समझाओ, इसका ज्यादा हो रहा है, मार खा के जाएगी अब.
पुलिसवाले से भी भिड़ी खुशी
वीडियो में आगे दिखाया गया है कि खुशी उस जगह पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर के साथ तीखी नोकझोंक कर रही है. वो चिल्लाती हुई सुनाई दे रही है- ये लोग जो करते हैं वो चलते हैं? मेरी गाड़ी ठोक के गया रिक्शा वाला. आपका 100 नंबर नहीं लगता। मेरी गाड़ी क्यों रुकी? ऑफिसर को उन्हें शांत करने की कोशिश करते देखा जा सकता है. लेकिन ख़ुशी पटाखे फेंकना जारी रखती है. जिससे बहस और बढ़ जाती है. अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये वीडियो कब का है लेकिन पटाखे देखकर कहा जा सकता है कि ये हाल ही का मामला है.
