शादी के समय कितनी थी राम और सीता की उम्र? वाल्मिकी रामायण में दी जानकारी देख उड़ जाएंगे होश

नितेश तिवारी के लीड रोल वाली रामायण थियेटर्स में है और दूसरी तरफ जेन जी के मन में इस महाकाव्य को लेकर कई सवाल हैं. सवाल हैं तभी तो AI से पूछे जा रहे हैं और वहां पर इसे लेकर तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं. तभी तो सोशल मीडिया पर इस तरह के कई ट्वीट्स और कमेंट्स दिख रहे हैं. रामायण को लेकर पॉपुलर सवालों में से एक है कि राम और सीता के बीच एज गैप कितना था. इसे लेकर जब ग्रोक एआई से सवाल किए गए तो उसने अपनी तरफ से सही जवाब देने की कोशिश की.

सोशल मीडिया एक ट्वीट चर्चा में रहा. इसमें सवाल किया गया कि फिल्म में राम और सीता को जवान क्यों दिखाया जाता है जबकि जिस उम्र में उनकी शादी हुई वह जानकर आप हैरान रह जाएंगे. इसके बाद उन्होंने ग्रोक को टैग करते हुए पूछा कि राम से शादी के समय सीता कितने साल की थीं. इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, वाल्मिकी रामायण के अनुसार शादी के वक्त सीता 6 साल की थीं और राम 13 साल के थे. शादी के बाद जब उन्हें वनवास दिया गया और वे 14 साल के वनवास के लिए निकले उस वक्त सीता की उम्र 18 साल और राम की उम्र 25 साल थी.

ग्रोक के इस जवाब पर एक सोशल मीडिया यूजर ने भी हामी भरी. उन्होंने लिखा, शादी के समय सीता करीब 6 से 7 साल की रही होंगी और राम 14 या 15 साल के रहे होंगे. राम की उम्र का अंदाजा उस प्रसंग से भी लगाया जा सकता है जब विश्वामित्र दशरथ से कहते हैं कि वे राम को उनकी मदद और रक्षा के लिए भेजें तो दशरथ जवाब में कहते हैं कि मेरा राम तो अभी 16 का भी नहीं है.

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