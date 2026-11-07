महाभारत का धर्मयुद्ध देखने के लिए हो जाइए तैयार, 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' 2 का आया टीजर, जियोहॉटस्टार पर देखें इस दिन    

रामायण की चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है. लेकिन इस बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर महाभारत एक धर्मयुद्ध 2 की पहली झलक को दिखाई गई है. परिवार, महत्वाकांक्षा, वफादारी, संघर्ष और धर्म के शाश्वत प्रश्न की यह गाथा मानव स्वभाव और भाग्य को आकार देने वाले विकल्पों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है. इस सीजन का टीजर महाकाव्य के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक की झलक दिखाता है. इस टीजर के साथ मेकर्स ने रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें 25 एपिसोड होंगे.

महाभारत: एक धर्मयुद्ध 2 का आया टीजर

समें द्रौपदी का चीर हरण और कृष्ण का प्रकट होना, जिनका यह आश्वासन कि जब भी अधर्म बढ़ेगा वे प्रकट होंगे, महाभारत के केंद्र में छिपे कालातीत संदेश को और मजबूत करता है. यह एक ऐसी कहानी की पृष्ठभूमि तैयार करता है जहाँ धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष व्यक्तियों और साम्राज्यों के भाग्य को तय करता है. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रोहित जयसिंह वैद द्वारा निर्देशित यह नया सीजन पांडवों की यात्रा को दर्शाता है, जिसमें वे अपने जीवन के खतरों, बदलती वफादारियों और दुनिया में अपना स्थान स्थापित करने की चुनौतियों का सामना करते हैं.

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जियोहॉटस्टार पर इस दिन आएगा महाभारत: एक धर्मयुद्ध 2

जियोहॉटस्टार (JioHotStar) और कलेक्टिव स्टूडियोज के हिस्ट्रीवर्स (Collective Studios Historyverse) के बीच का यह सहयोग 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' के जरिए महाभारत की भव्य दुनिया को एक अनूठी कहानी के रूप में पर्दे पर लाता है. इसमें इसके पात्रों, सेटिंग्स और व्यापक ब्रह्मांड को फिर से जीवंत करने के लिए एआई-पावर्ड विज़ुअलाइज़ेशन (AI-powered visualisation) का उपयोग किया गया है. एआई तकनीक और प्रोडक्शन का प्रबंधन गैलरी5 (Galleri5) द्वारा किया गया है, और इसके निर्माता विजय सुब्रमण्यम हैं. 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' के सीजन 2 का प्रीमियर 24 नवंबर से विशेष रूप से जियोहॉटस्टार पर होगा.

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