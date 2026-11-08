दिवाली पर सायरा बानो को याद आए दिलीप कुमार, फोटो शेयर कर लिखा- हम हर साल दिवाली पर तस्वीर खिंचवाते थे

दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो ने दीपावली के मौके पर पुरानी यादों से भरी पोस्ट शेयर करते हुए, दिलीप कुमार के साथ अपनी 'हर साल फोटो खिंचवाने की परंपरा' को याद किया. अपने ऑफीशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर दिलीप कुमार के साथ कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए, उन्होंने याद किया कि कैसे वे दोनों कई दीयों के बीच एक साथ पोज दिया करते थे. सायरा बानो ने यह भी याद किया कि फिल्म इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों में वे कितनी शानदार दीपावली पार्टियों में शामिल हुआ करती थीं.

इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "दीपावली में कुछ बहुत ही जादुई बात है. शायद इसलिए कि कैसे हजारों छोटे-छोटे दीए घर को एक गर्माहट से भर देते हैं, या कैसे कुछ पल, सालों बाद भी, एक पुरानी तस्वीर की तरह अपनी कोमलता के साथ हमारे पास वापस लौट आते हैं." उन्होंने कहा, "मैं अक्सर उन दीपावली के दिनों के बारे में सोचती हूं जो मैंने दिलीप साहब के साथ बिताए थे. हमारी एक छोटी सी परंपरा थी, हर साल दीयों की चमक के बीच साथ फोटो खिंचवाना, जबकि हमारा घर अनगिनत छोटी-छोटी रोशनी से जगमगा उठता था. फिल्म इंडस्ट्री में मेरे शुरुआती दिनों में दीपावली की कितनी प्यारी महफिलें हुआ करती थीं, कितने प्यारे दोस्त, ढेर सारी खुशियां और फुलझड़ियां जलाने का वह बच्चों जैसा आनंद. ये यादें आज भी मेरे साथ कितनी खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं."

उन्होंने कहा, "जिंदगी भी अजीब तरह से पलों को यादों में बदल देती है लेकिन जिन पलों को हमने प्यार से जिया होता है, वे कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते." सायरा बानो ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "इस दीपावली, मेरी कामना है कि हर घर हंसी-खुशी से भर जाए, हर दिल में संतोष हो और हर जिंदगी में ऐसे छोटे-छोटे पल आएं, जो खूबसूरत यादें बन जाएं. आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!"

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दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी 11 अक्टूबर 1966 को हुई थी. उस समय सायरा बानो 22 साल की थीं, जबकि दिलीप कुमार 44 साल के थे. सायरा बानो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने दिवंगत पति के साथ बिताए ऐसे अनमोल पलों को शेयर करती रहती हैं.

