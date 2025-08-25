विज्ञापन

74 के रजनीकांत के आगे फेल हुए 51 के ऋतिक रोशन और 42 के जूनियर एनटीआर, वॉर 2 पर भारी पड़ी कूली की कमाई

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' के साथ रजनीकांत की फिल्म 'कूली' भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई. रिलीज से पहले इन दोनों की फिल्मों को अच्छा-खासा बज बना हुआ था.

कूली ने पार किया 500 करोड़ का आंकड़ा, रजनीकांत की धमाकेदार सफलता
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' के साथ रजनीकांत की फिल्म 'कूली' भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई. रिलीज से पहले इन दोनों की फिल्मों को अच्छा-खासा बज बना हुआ था. लेकिन सिर्फ दो हफ्ते में ही 'वॉर 2' की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर बेहद धीमी पड़ गई है. लेकिन 'कूली' हर दिन कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है. रजनीकांत की अब इस फिल्म ने एक और कामयाबी हासिल कर ली है. रजनीकांत की फिल्म 'कूली' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म ने दुनिया भर में 500 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. 

यह खबर रजनीकांत के फैंस के लिए खुशी की लहर लेकर आई है. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने अपने एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी दी.'कूली' रजनीकांत की एक और ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है. कोलीवुड (तमिल सिनेमा) में सबसे ज्यादा 500 करोड़ से ऊपर कमाई वाली फिल्मों का रिकॉर्ड रजनीकांत के नाम है. फिल्म में रजनीकांत का दमदार लुक और एक्शन सीन दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं. पोस्टर में रजनीकांत का इंटेंस लुक देखकर फैंस उत्साहित हो रहे हैं.

फिल्म की रिलीज के बाद से ही इसकी कमाई लगातार बढ़ रही है. भारत के साथ-साथ विदेशों में भी 'कूली' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक्शन और ड्रामा से भरपूर है. रजनीकांत की उम्र 75 साल होने के बावजूद उनका जोश युवाओं को टक्कर दे रहा है. कई फैंस और ट्रोलर्स ने इस पर अपनी राय दी है. कुछ ने इसे 1000 करोड़ की ओर बढ़ने वाली फिल्म बताया, तो कुछ ने अन्य फिल्मों से तुलना की. लेकिन कुल मिलाकर, 'कूली' रजनीकांत की स्टारडम को फिर से साबित कर रही है. यह फिल्म 2025 की बड़ी हिट्स में से एक बन गई है. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि यह और भी रिकॉर्ड तोड़ेगी.

