इस फिल्म में सलमान पर भारी पड़े थे सनी, एक्टर का भौकाल देख अमरीश पुरी के उड़े होश, 7 करोड़ की फिल्म ने कमाए थे 28 करोड़

हिंदी सिनेमा की एक फिल्म ऐसी भी है जिसमें सलमान खान सनी देओल के सामने फीके पड़ गए. सिर्फ सलमान खान ही नहीं. बॉलीवुड मूवी के दमदार विलेन्स में से एक अमरीश पुरी भी जिस सितारे के आगे बेअसर साबित हुई.

नई दिल्ली:

सलमान खान जिस फिल्म में हों, उस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर चलाने के लिए और क्या चाहिए. शायद कुछ नहीं. उनके स्वैग, स्टाइल, डायलॉग और एक्शन के अलावा लोग कुछ और देखना भी नहीं चाहते हैं. लेकिन हिंदी सिनेमा की एक फिल्म ऐसी भी है जिसमें सलमान खान सनी देओल के सामने फीके पड़ गए. सिर्फ सलमान खान ही नहीं. बॉलीवुड मूवी के दमदार विलेन्स में से एक अमरीश पुरी भी जिस सितारे के आगे बेअसर साबित हुई. वो सितारा बने सनी देओल. इस ट्रायंगल लव स्टोरी में सनी देओल अपना प्यार हारे लेकिन बॉक्स ऑफिस की जंग जीत गए.

ये है वो फिल्म
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है जीत. 1996 में रिलीज हुई फिल्म जीत हिंदी सिनेमा की उन ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से है. जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया. फिल्म में सलमान खान, करिश्मा कपूर और सनी देओल की दमदार तिकड़ी थी. लेकिन स्क्रीन पर सबसे ज्यादा चर्चा सनी देओल ने बटोरी. उनकी एक्टिंग, एक्शन और डायलॉग डिलीवरी इतनी जबरदस्त रही कि रोमांटिक हीरो सलमान भी फीके पड़ गए. फिल्म में विलेन बने अमरीश पुरी जैसे कलाकार भी सनी की तीखी नजरों और गुस्से भरे अंदाज से सहम जाते थे. यही वजह रही कि जीत उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई. फिल्म में सनी देओल करिश्मा कपूर को चाहते हैं. पर, पिता की खातिर करिश्मा कपूर सलमान खान से शादी करती हैं. सनी देओल का दिल टूट जाता है और फिर उनका वॉयलेंट अवतार नजर आता है.

बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी
फिल्म का बजट करीब 7 करोड़ रुपये था, जो उस समय बड़ी रकम मानी जाती थी. लेकिन जीत ने उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ रुपये बटोरे. ये आंकड़ा उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गया. फिल्म के गाने यारा ओ यारा” में सनी देओल का जो डांसिंग स्टाइल था. वो भी काफी हिट हुआ था. अक्सर मिमिक्री करते हुए आर्टिस्ट उनके उस एक्शन की नकल भी उतारते हैं.  सनी देओल के एक्शन सीन्स और सलमान-करिश्मा की रोमांटिक जोड़ी ने फिल्म को परिवारों के लिए मसालेदार पैकेज बना दिया. लेकिन जब फिल्म का जिक्र आता है तो दर्शकों को सबसे पहले सनी देओल का खौफनाक गुस्सा और अमरीश पुरी को कंपकंपा  देने वाले सीन ही याद आते हैं.  

