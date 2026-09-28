'काला घोड़ा फेस्टिवल' में राजस्थान की गूंज, लोक गायक ने संस्कृति और परंपराओं से कराया रूबरू

काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल (Kala Ghoda Arts Festival) का ‘रॉक्स एंड रूट्स' कॉन्सर्ट मुंबई के एनसीपीए स्थित जमशेद भाभा थिएटर में संगीत, संस्कृति और विरासत के एक यादगार उत्सव में बदल गया. प्रसिद्ध लोक कलाकार मामे खान ने अपनी दमदार और जीवंत प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. उनकी आवाज़ और प्रस्तुति में राजस्थान की लोक परंपराओं, मिट्टी से जुड़े संगीत और सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत की गहरी झलक देखने को मिली. काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत इस कॉन्सर्ट का आयोजन लगातार चौथे वर्ष चैरिटी फंडरेज़र के रूप में किया गया. इस पहल का उद्देश्य काला घोड़ा आर्ट्स डिस्ट्रिक्ट की विरासत और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में सहयोग देना है. काला घोड़ा मुंबई की कला और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और इस पहल के माध्यम से एसोसिएशन इस ऐतिहासिक क्षेत्र की विरासत को संरक्षित रखने के साथ-साथ इसे वर्षभर एक सक्रिय सांस्कृतिक स्थल के रूप में जीवंत बनाए रखने की दिशा में काम करता है.

पारंपरिक लोक संगीत

इस विशेष शाम में संगीत प्रेमियों, कला के संरक्षकों और मुंबई की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े लोगों की मौजूदगी देखने को मिली. ‘रॉक्स एंड रूट्स' ने संगीत को संस्कृति और समुदाय को जोड़ने वाले माध्यम के रूप में सामने रखा. कॉन्सर्ट ने दर्शकों को लोक संगीत की विविधता और उसकी जड़ों से जुड़ी ताकत का अनुभव कराया. जैसे-जैसे शाम आगे बढ़ी, मामे खान की प्रस्तुति ने पूरे थिएटर के माहौल को ऊर्जा और संगीत से भर दिया. राजस्थान की आवाज़ को भारत के साथ-साथ वैश्विक मंचों तक पहुँचाने के लिए पहचाने जाने वाले मामे खान ने अपनी खास ऊर्जा, विशिष्ट गायकी और पारंपरिक लोक संगीत के प्रति गहरे जुड़ाव से दर्शकों को अपनी प्रस्तुति से बांधे रखा. उनकी आवाज़ में राजस्थान की मिट्टी और लोक जीवन की सहजता की झलक महसूस हुई. भावपूर्ण लोक धुनों से लेकर ऊर्जावान और जोशीली लयों तक, उनकी प्रस्तुति ने राजस्थान की समृद्ध संगीत परंपरा को मंच पर जीवंत कर दिया. मामे खान की प्रस्तुति में पारंपरिक लोक संगीत और समकालीन मंचीय प्रस्तुति का सुंदर मेल देखने को मिला. उनकी गायकी ने मौखिक परंपराओं, रेगिस्तानी संगीत की विशिष्ट ध्वनियों और लोक संस्कृति की समृद्धता को सामने रखा. उनकी प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों ने राजस्थान की संगीत परंपरा की उस विरासत को महसूस किया, जो पीढ़ियों से मौखिक रूप से आगे बढ़ती आई है.

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संगीत परंपरा की ताकत

इस पहल के बारे में बात करते हुए काला घोड़ा एसोसिएशन की ब्रिंदा मिलर ने कहा, “काला घोड़ा हमेशा से कला, संस्कृति और विरासत का प्रतीक रहा है. ‘रॉक्स एंड रूट्स' संगीत के माध्यम से इसी भावना को जीवित रखने और इस ऐतिहासिक क्षेत्र के संरक्षण में सहयोग देने का हमारा प्रयास है. मामे खान का संगीत परंपरा की ताकत और प्रस्तुति की खुशी को अपने भीतर समेटे हुए है, जो उन्हें इस शाम के लिए एकदम उपयुक्त कलाकार बनाता है”. मामे खान ने भी इस अवसर को खास बताते हुए कहा, “मुंबई ने हमेशा संगीत को बहुत प्यार दिया है. काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल के ‘रॉक्स एंड रूट्स' कॉन्सर्ट में प्रस्तुति देना मेरे लिए खास था, क्योंकि यह सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं था, बल्कि जड़ों, विरासत और पीढ़ियों को जोड़ने वाले लोक संगीत की शक्ति का उत्सव था”. यह कॉन्सर्ट काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पड़ाव के रूप में सामने आया. आयोजन ने आगामी काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल के लिए एक जीवंत प्रीकर्सर के रूप में भी काम किया और संगीत के माध्यम से कला, संस्कृति और विरासत को एक साथ लाने की एसोसिएशन की प्रतिबद्धता को दोहराया.

सांस्कृतिक विरासत

‘रॉक्स एंड रूट्स' की शाम ने यह भी रेखांकित किया कि लोक संगीत अपनी पारंपरिक जड़ों को बनाए रखते हुए आज के दर्शकों के साथ किस तरह जुड़ सकता है. मामे खान की प्रस्तुति ने राजस्थान की लोक ध्वनियों को मुंबई के सांस्कृतिक मंच से जोड़ा और दर्शकों को एक ऐसी संगीत यात्रा का हिस्सा बनाया, जिसमें परंपरा और समकालीन प्रस्तुति का संतुलित मेल देखने को मिला. काला घोड़ा एसोसिएशन की यह पहल कला और संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखने के प्रयास को आगे बढ़ाती है. ‘रॉक्स एंड रूट्स' चैरिटी फंडरेज़र के रूप में न केवल संगीत और संस्कृति का उत्सव बना, बल्कि काला घोड़ा आर्ट्स डिस्ट्रिक्ट की विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से समुदाय और कला प्रेमियों को एक साथ लाने का माध्यम भी बना. मामे खान की प्रस्तुति के साथ यह शाम राजस्थान की लोक आत्मा और मुंबई की सांस्कृतिक ऊर्जा के खूबसूरत संगम के रूप में यादगार रही.

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