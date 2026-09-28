ना कोई गंदी भाषा ना कोई भद्दे सीन, पूरी तरह फैमिली के लिए है ZEE5 की ये 5 वेब सीरीज, मम्मी -पापा, दादा-दादी के साथ देख उठा सकते हैं लुत्फ

मनोरंजन में अलग-अलग पीढ़ियों को एक साथ लाने की खासियत होती है. कभी वे शो, जिन्हें दर्शक बचपन से देखते आए हैं, पुरानी यादें ताजा कर देते हैं, तो कभी नई कहानियां परिवार को साथ बैठकर कुछ नया खोजने का मौका देती हैं. दशकों से भारतीय घरों का हिस्सा रहे एक लोकप्रिय संगीत कार्यक्रम से लेकर आज के दौर की पारिवारिक कहानियों और बदलते रिश्तों को दर्शाने वाले शोज तक, हिंदी ज़ी 5 पर हर पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ खास है. आइए, हिंदी ज़ी 5 के ऐसे कुछ शोज पर नजर डालते हैं, जो पुरानी यादों, अपनेपन और आज के दौर के मनोरंजन के बीच एक खूबसूरत पुल बनाते हैं.

सारेगामापा 2026 – जहां पुरानी यादें मिलती हैं नई पीढ़ी के हुनर से

कुछ ही मनोरंजन फ्रेंचाइजी ऐसी हैं, जो कई पीढ़ियों तक दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बनाए रखने में कामयाब रही हैं. ‘सारेगामापा' उन्हीं में से एक है। लगभग तीन दशकों से भारतीय संगीत प्रतिभाओं को मंच देने वाला यह लोकप्रिय संगीत रियलिटी शो हिंदी ज़ी 5 पर नए सीजन के साथ लौट आया है. इस नए संस्करण में शो का वही जाना-पहचाना अंदाज बरकरार है, जिससे पुराने दर्शक वर्षों से जुड़े रहे हैं, वहीं नए प्रतियोगियों, संगीत गुरुओं और बड़े कॉन्सर्ट जैसे अनुभव के जरिए इसे एक नया रूप भी दिया गया है. नया सीजन स्ट्रीम होने के साथ, ‘सारेगामापा 2026' पुराने दर्शकों को अपने पसंदीदा संगीत कार्यक्रम से दोबारा जुड़ने का मौका देता है, जबकि युवा दर्शक इसकी विरासत और नई आवाजों को पहली बार खोज सकते हैं.

द आम आदमी फैमिली – परिवार के उन पलों के लिए, जो कभी पुराने नहीं होते

कुछ कहानियां इसलिए यादगार बन जाती हैं, क्योंकि उनमें दर्शकों को अपने घर और परिवार की झलक दिखाई देती है. ‘द आम आदमी फैमिली' शर्मा परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी को सामने लाता है, जहां छोटी-मोटी बहसें, पारिवारिक जश्न और हर सदस्य की अपनी आदतें एक मध्यमवर्गीय परिवार को बेहद जाना-पहचाना बनाती हैं. ज़ी 5 पर इसके चार सीजन उपलब्ध हैं, जिससे पुराने दर्शक शर्मा परिवार के साथ बिताए अपने पसंदीदा पलों को दोबारा जी सकते हैं. वहीं, नई पीढ़ी के दर्शक भी इस सीरीज को पहली बार देखकर इसके सहज हास्य, पारिवारिक रिश्तों और अपनेपन से जुड़ सकते हैं. परिवार के साथ बैठकर देखने के लिए यह शो रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी छोटी-छोटी खुशियों की याद दिलाता है.

थोड़े दूर थोड़े पास – परिवारों के एक-दूसरे से जुड़ने के नए तरीकों की कहानी

जहां पुरानी यादें हमें बीते वक्त से जोड़ती हैं, वहीं कुछ कहानियां आज के दौर में बदलते पारिवारिक रिश्तों को सामने लाती हैं. ‘थोड़े दूर थोड़े पास' एक ही छत के नीचे रहने वाली कई पीढ़ियों की कहानी है, जहां परिवार छह महीने तक अपने गैजेट्स से दूरी बनाने का फैसला करता है. यह अनोखा विचार परिवार के सदस्यों के बीच हंसी-मजाक, असहमति और अप्रत्याशित भावनात्मक जुड़ाव के कई मौके पैदा करता है. आज के दौर में जहां अलग-अलग पीढ़ियों का तकनीक के साथ रिश्ता काफी अलग है, वहां यह शो परिवारों के बीच संवाद और साथ बिताए समय की अहमियत को सामने लाता है. यह उन दर्शकों के लिए एक दिलचस्प कहानी है, जो अपने परिवार के साथ रिश्तों और बदलती जीवनशैली से जुड़ी परिस्थितियों को देखना चाहते हैं.

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बकाइती सीजन 2 – रोजमर्रा की पारिवारिक जिंदगी का नया और मजेदार अंदाज

एक नई पारिवारिक कहानी की तलाश कर रहे दर्शकों के लिए ‘बकाइती सीजन 2' कटारिया परिवार को एक बार फिर हंसी, हलचल और रोजमर्रा की नोकझोंक के साथ वापस लेकर आता है. गाजियाबाद के एक मध्यमवर्गीय परिवार की पृष्ठभूमि में बनी यह सीरीज उन परिस्थितियों, मतभेदों और रिश्तों से मनोरंजन पैदा करती है, जिनसे अलग-अलग पीढ़ियों के दर्शक खुद को जोड़ सकते हैं. परिवार के सदस्यों की अपनी सोच और आदतों के बीच होने वाली बातचीत कहानी को सहज और वास्तविक बनाती है. 25 सितंबर को दूसरे सीजन के प्रीमियर के साथ दर्शक एक बार फिर अपने पसंदीदा कटारिया परिवार से जुड़ सकते हैं, जबकि नए दर्शकों को इस परिवार और उसकी दुनिया को पहली बार जानने का मौका मिलता है. पुरानी यादों को ताजा करने वाले ‘सारेगामापा 2026' से लेकर आज के दौर के पारिवारिक रिश्तों को दर्शाने वाले ‘थोड़े दूर थोड़े पास' और ‘बकाइती सीजन 2' तक, हिंदी ज़ी 5 पर मौजूद ये शो अलग-अलग पीढ़ियों के दर्शकों को एक साथ मनोरंजन का अनुभव देते हैं. चाहे परिवार के साथ संगीत का आनंद लेना हो, पुरानी यादों में लौटना हो या नई कहानियों से जुड़ना हो, ये शो हर पीढ़ी के लिए कुछ खास लेकर आते हैं.

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