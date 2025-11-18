राजामौली की 1200 करोड़ वाली फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा ले रही हैं इतनी फीस, छोड़ दिया दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट को पीछे

प्रियंका चोपड़ा धमाकेदार वापसी कर रही हैं! लंबे समय बाद वो हिंदी सिनेमा में एसएस राजामौली की मेगा फिल्म ‘वाराणसी' से लौट रही हैं. इस फिल्म में उनके साथ सुपरस्टार महेश बाबू और मलयालम के दिग्गज पृथ्वीराज सुकुमारन हैं. हाल ही में इस ‘वाराणसी' की घोषणा के लिए एक भव्य इवेंट रखा गया था, जिसमें फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ‘वाराणसी' का कुल बजट करीब 1200 करोड़ रुपये है. ऐसे में इस फिल्म को लेकर प्रियंका चोपड़ा की फीस की चर्चा शुरू हो गई है.

ये भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाएंगे 120 बहादुर के डायरेक्टर ? मगर रख डाली ये शर्त

कितने रुपये फीस ले रही हैं प्रियंका चोपड़ा

तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बॉलीवुड की देसी गर्ल ने एसएस राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी' के लिए करीब 30 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. इसके साथ ही वो बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्री बन गई हैं. दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट को भी पीछे छोड़ दिया. हालांकि 1200 करोड़ के हिसाब से प्रियंका चोपड़ा की फीस काफी कम कही जा सकती है. 15 नवंबर 2025 को हैदराबाद में ‘ग्लोबट्रॉटर' नाम के भव्य इवेंट में फिल्म का ऑफिशियल टाइटल ‘वाराणसी' रखा गया. पहले इसे SSMB29 कहकर बुलाया जा रहा था. इवेंट में सिर्फ हैदराबाद के दर्शकों ने फिल्म की झलक देखी.

वाराणसी का टीजर

टीजर की शुरुआत वाराणसी के मनमोहक ड्रोन शॉट से होती है. फिर एक विशाल उल्कापिंड ‘संभावी' धरती से टकराता दिखाया गया है. अंटार्कटिका, अफ्रीका और वाराणसी का मणिकर्णिका घाट दिखता है. आखिर में महेश बाबू ‘रुद्र' बनकर बैल की सवारी करते हुए त्रिशूल लिए नजर आते हैं. फिल्म अभी बन रही है और 2027 में सिनेमाघरों में आएगी. फैंस को इंतजार है कि राजामौली फिर से ‘बाहुबली' जैसा जादू दिखाएंगे.