ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाएंगे 120 बहादुर के डायरेक्टर ? मगर रख डाली ये शर्त

डायरेक्टर रजनीश घई की फिल्म '120 बहादुर' 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह फिल्म 1962 के रेजांग ला युद्ध पर आधारित है, जिसमें 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 बहादुर सैनिकों ने हजारों चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था. फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी का किरदार निभा रहे हैं, जिन्हें इस युद्ध में अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत परम वीर चक्र मिला था. फिल्म में सैनिकों का मशहूर नारा “हम पीछे नहीं हटेंगे!” जोश भर देता है.

एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में डायरेक्टर रजनीश घई ने बताया कि फिल्म की शूटिंग लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर हुई है. कड़कड़ाती ठंड और बर्फीली हवा में भी पूरी टीम ने असली लोकेशन पर शूटिंग की ताकि दर्शकों को असली युद्ध का अहसास हो. फिल्म राजस्थान और मुंबई में भी शूट हुई है. इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैपी स्टूडियोज ने मिलकर बनाया है.

रजनीश घई खुद एक आर्मी फैमिली से हैं. उनके भाई लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई इस समय भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (स्ट्रैटेजी) हैं और पहले डीजीएमओ रह चुके हैं. इसी साल हुए ऑपरेशन सिंदूर की कमान भी जनरल राजीव घई ने संभाली थी. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह ऑपरेशन सिंदूर पर भी फिल्म बनाना चाहेंगे, तो रजनीश घई ने हंसते हुए कहा, “अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अगर फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी साथ हों, तो मैं जरूर बनाऊंगा.”

फिल्म के टीजर और गाने देखकर साफ लग रहा है कि '120 बहादुर' देशभक्ति और सैनिकों के बलिदान की एक मार्मिक कहानी लेकर आ रही है. यह फिल्म उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने माइनस 40 डिग्री तापमान में भी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके.