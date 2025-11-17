2027 में प्रभास और अल्लू अर्जुन की जंग में नए सुपरस्टार की एंट्री, बॉक्स ऑफिस पर टूटेंगे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड

आप अगर साउथ इंडियन मूवीज पसंद करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है. टॉलीवुड अपनी तीन मेगा फिल्मों के साथ सिनेमा की दुनिया में बड़ा धमाका करने जा रहा है. इन तीन फिल्मों में तीन सुपर स्टार भी नजर आएंगे. जिनके नाम सुनकर ही शायद आप फिल्म देखने से खुद को रोक न पाएं. ये तीन सुपर स्टार हैं महेश बाबू, प्रभास और अल्लू अर्जुन. जिनकी फिल्में देखने को दर्शक यूं ही बेताब रहते हैं. चलिए जानते हैं किन तीन मूवीज के साथ ये स्टार्स आपको एंटरटेन करने आ रहे हैं. हालांकि इसके लिए आपको साल 2027 तक इंतजार करना होगा.

ये हैं वो तीन फिल्में

वाराणसी

तीन फिल्मों में से एक फिल्म है एसएस राजामौली की. एस.एस. राजामौली के डायरेक्शन में बन रही वाराणसी को भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है. जिसका बजट करीब 1,000 करोड़ रु. है. महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन की मौजूदगी इसे एक मेगा प्रोजेक्ट बनाती है. फिल्म की शूटिंग हैदराबाद, केन्या और ओडिशा जैसे लोकेशनों पर जारी है. टाइटल लॉन्च और टीजर को जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम किया गया. जिसके बाद से फैन्स इस फिल्म को देखने के लिए बेताब हैं.

स्पिरिट

स्पिरिट, संदीप रेड्डी वंगा के डायरेक्शन में बन रही प्रभास की एक हाई इंटेंसिटी पुलिस ड्रामा है. फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार के अनुसार फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी और एक साल के लंबे शेड्यूल में देश और विदेश की लोकेशन्स पर जारी रहेगी. प्रभास अपने किरदार के लिए विशेष ट्रेनिंग ले रहे हैं. इस फिल्म में पहले दीपिका पादुकोण के होने की खबर थी. लेकिन बाद में वो शिफ्ट अवर्स के विवाद के चलते फिल्म से दूर हो गईं.

एए22

इसी साल अप्रैल में रिलीज हुए स्पेशल वीडियो के बाद एए22 भी लाइम लाइट में है. ये अल्लू अर्जुन के करियर की 22 वीं फिल्म होगी. सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म के बारे में मेकर्स ने अधिक जानकारी साझा नहीं की है. लेकिन इसकी स्केल और प्रोडक्शन क्वालिटी को लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा हैं.