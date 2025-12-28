राजा साब में अपनी इस को-एक्ट्रेस को देख अपने सीन भूल जाते थे प्रभास, बोले- मेरे साथ वो भी फिल्म की हीरो

प्रभास "राजा साब" में वेटरन एक्ट्रेस ज़रीना वहाब के साथ स्क्रीन शेयर करते नज़र आएंगे. उन्होंने बताया कि फिल्म की डबिंग के दौरान वह अपने खुद के सीन भूल जाते थे, क्योंकि वह ज़रीना की शानदार परफॉर्मेंस देखने में इतने बिज़ी हो जाते थे. हॉरर कॉमेडी के प्री-रिलीज़ इवेंट में बोलते हुए रिबेल स्टार ने ज़रीना को "राजा साब" का हीरो बताया.'बाहुबली' एक्टर ने शेयर किया, “यह एक दादी और पोते की कहानी है. ज़रीना वहाब गारू ने इस फिल्म में मेरी दादी का रोल निभाया है. जब वह डबिंग कर रही थीं, तो मैं अपने खुद के सीन भूल गया और उनके सीन देखता रहा. मैं उनकी एक्टिंग का फैन हो गया. मेरे साथ, ज़रीना गारू भी ‘राजा साब' की हीरो हैं.”

फिल्म में अपने दूसरे को-स्टार्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब संजय दत्त स्क्रीन पर क्लोज-अप शॉट में आते हैं, तो वह पूरा सीन खा जाते हैं. 'सालार' एक्टर ने आगे कहा, "रिद्धि, मालविका और निधि तीन खूबसूरत हीरोइनें हैं, और वे अपनी परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्रेजेंस से आपको इम्प्रेस करेंगी." प्रभास ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार फिल्म मेकर मारुति के साथ फिल्म पर बात की, तो उन्होंने एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म बनाने की इच्छा जताई थी.

यह बताते हुए कि यह फिल्म मारुति की तीन साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है. उन्होंने कहा, "‘राजा साब' के तीन साल के स्ट्रेस और ज़िम्मेदारी ने मारुति गारू की आंखों में आंसू ला दिए. जब ​​मैं पहली बार मारुति गारू से मिला, तो मैंने उनसे कहा कि सभी फिल्में एक्शन-ओरिएंटेड बन रही हैं और हमें अपने फैंस को एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म देनी चाहिए. हॉरर-कॉमेडी जॉनर के साथ हमने यह प्रोजेक्ट तैयार किया."

प्रभास ने मारुति की शानदार राइटिंग स्किल्स के लिए उनकी और तारीफ की, और कहा, "जब क्लाइमेक्स की बात आई तो मैं मारुति गारू की राइटिंग का फैन हो गया. मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने इसे पेन से लिखा था या मशीन गन से. ऐसा क्लाइमेक्स तो हॉरर-कॉमेडी फिल्मों में भी नहीं आया है."