दिल चीर कर रख देंगे धर्मेंद्र के ये शब्द, जब मां-बाप ने कहा- बेटा, घर जल्दी आ जाना…

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत खराब हो गई थी. जिसके बाद से उनके फैंस परेशान चल रहे हैं. एक्टर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अब उनकी तबीयत में सुधार है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. धर्मेंद्र के फैंस और फैमिली अब जल्द ही उनका 90वां जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं. 8 दिसंबर को धर्मेंद्र 90 साल के हो जाएंगे. धर्मेंद्र अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते थे और वो अक्सर अपने इंटरव्यू में उनके बारे में बात करते नजर आते थे. धर्मेंद्र का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पेरेंट्स के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें; शत्रुघ्न सिन्हा ने हेमा मालिनी से लिया धर्मेंद्र का हालचाल, धरम पाजी को बताया बड़ा भाई

“Beta, ghar jaldi aa jaana…” 11yrs back in an interview Dharmendra remembered his late parents with a little soft guilt about the time he couldn't give them. In his words many of us may feel the future regret of that inevitable - ‘What If'. pic.twitter.com/In03SfRqHa — RAHUL (@RahulSeeker) November 16, 2025

पिता की याद में भावुक हुए धर्मेंद्र

धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता अक्सर गेट पर बैठे रहते थे, छड़ी पर सिर टिकाए, बस उनके घर आने का इंतज़ार करते हुए. वो कहते थे, 'मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम जल्दी घर आ जाया करो, थोड़ा समय दे दिया करो.' धर्मेंद्र ने ये भी बताया कि सनी और बॉबी उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बेटे उनके पास बैठें और खुलकर बात करें. उन्हें ये बात आज ज्यादा महसूस होती है कि पिता सिर्फ साथ चाहते थे, कुछ और नहीं.

आज खुद महसूस होता है वही खालीपन

धर्मेंद्र ने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों से सिर्फ प्यार और साथ की उम्मीद रखते हैं, जैसा उन्होंने दिया. :हम अपना दर्द भी उन्हें नहीं देते,' उन्होंने भावुक होकर कहा. जिंदगी के इस पड़ाव पर धर्मेंद्र को अपने माता-पिता की बातें और भी गहराई से समझ आ रही हैं. अब उन्हें भी अपने बच्चों के साथ की उतनी ही जरूरत महसूस होती है जितनी कभी उनके माता-पिता को हुई थी.