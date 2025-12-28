धुरंधर से टकराने आएगी प्रभास की द राजा साब, डायरेक्टर का बड़ा दावा, बोले- 1 प्रतिशत भी निराश हुए तो मेरे घर आ जाना

9 जनवरी 2026 को बाहुबली और कल्कि 2898 एडी जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले एक्टर प्रभास की द राजा साब रिलीज होने जा रही है. हाल ही में फिल्म का प्री रिलीज इवेंट रखा गया था, जिसमें प्रभास के साथ निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार पहुंची. इसके अलावा डायरेक्टर मारुति भी इवेंट में मौजूद थे, जिन्होंने फिल्म की रिलीज को लेकर बड़ा दावा किया और प्रभास के फैंस से कहा कि अगर फिल्म 1 प्रतिशत भी आपको निराश करेगी तो वह उनके घर पर आ सकते हैं.

द राजा साब के डायरेक्टर ने किया चौंकाने वाला दावा

इवेंट के दौरान डायरेक्टर मारुति ने फैंस से वादा ककते हुए कहा, रेबेल स्टार के फैंस और फैमिली अगर आप 1 प्रतिशत भी फिल्म से निराश होंगे तो आप मेरे घर में आकर सवाल कर सकते हैं. विला नंबर 17 कोला लग्जरिया, कोंडापुर! प्रभास, जो स्टेज पर मौजूद थे वह इस बात को सुनकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि फैंस डायरेक्टर के दावे पर चीयर करते हुए नजर आए.

What a day it was 🥹🥹❤️❤️



So many emotions, so much high and everything we waited for this day for so long. Seeing the Rebels come from far and wide and make the event a blockbuster brought all the smiles 🫶🏻🫶🏻🫶🏻#Prabhas #TheRajaSaab pic.twitter.com/l5Ewnv1nDV — The RajaSaab (@rajasaabmovie) December 27, 2025

राजा साहब के बारे में डायरेक्टर ने कही ये बात

इससे पहले प्रभास के बारे में डायरेक्टर मारुती ने कहा, "तेलुगु ऑडियंस ने प्रभास का एंटरटेनिंग वर्जन देखा है. लेकिन पैन इंडिया ने कभी नहीं देखा. थिएटर से बाहर आने के बाद, आप इस फिल्म से प्रभास को कई सालों तक याद रखेंगे. उनका गेट-अप और सब कुछ... यह एक शानदार एपिसोड है... और ऐसा इंडियन स्क्रीन पर पहले कभी नहीं देखा गया."

एडवांस बुकिंग में राजा साब ने की इतनी कमाई

एडवांस बुकिंग की बात करें तो वेंकी बॉक्स ऑफिस के मुताबिक, द राजा साब ने 173.8k डॉलर की कमाई यूएस से कर ली है. वहीं 6 हजार से ज्यादा की टिकट 979 शोज के साथ 325 लोकेशन में बेच चुके हैं. मारुति द्वारा निर्देशित द राजा साब ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे फिल्म का क्रेज ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है. हालांकि अभी फिल्म रिलीज होने में 12 दिन बाकी है, जिसके चलते देखना होगा कि फिल्म कितनी कमाई करती है.

द राजा साब के बारे में

बता दें, द राजा साब को मारुति ने लिखा और डायरेक्ट किया है. वहीं पीपल मीडिया फैक्ट्री और आईवी एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म का अनाउंसमेंट जनवरी साल 2024 में हुआ था. जबकि 2022 में फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी. वहीं अब 2026 में 9 जनवरी को संक्रांति के मौके पर द राजा साब रिलीज होने वाली है, जिसकी टक्कर कई तेलुगू और तमिल फिल्मों से होगी. जबकि धुरंधर भी हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है.