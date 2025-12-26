'दर्द से नफरत है पर...' Dentist के पास Shruti Haasan का हुआ बुरा हाल, अब थकान मिटाने के लिए उठाया ये बड़ा कदम

Shruti Haasan Viral Photo: श्रुति हासन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी लाइफ की छोटी-बड़ी बातें फैंस के साथ शेयर करती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी लगाई, जिसमें उन्होंने अपने चेहरे को हाथों से आधा छिपा रखा है. जिसके कैप्शन में अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए 'सालार' एक्ट्रेस ने लिखा, "मुझे डेंटिस्ट का काम (इलाज) बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एक अच्छी मुस्कुराहट बहुत पसंद है. मुझे दर्द से नफरत है, लेकिन साफ-सुथरे दांतों से प्यार है. आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूं."

श्रुति की इस बात ने सोशल मीडिया यूजर्स को हंसने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग डेंटिस्ट के क्लिनिक में जाने से कतराते हैं.

डेंटिस्ट के चक्कर काटने के बाद श्रुति ने अपनी थकान मिटाने का भी पूरा इंतजाम कर लिया है. उन्होंने अपनी एक और फोटो शेयर की है, जिसमें वह फ्लाइट के अंदर बैठी नजर आ रही हैं. इस सेल्फी में वह काफी खुश दिख रही हैं. जिसके कैप्शन में लिखा, "सालों बाद आखिरकार वेकेशन का टाइम आया है."

काम की बात करें तो श्रुति हासन जल्द ही साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक 'सालार पार्ट 2: शौर्यांग पर्व' (Salaar Part 2: Shouryanga Parvam) में नजर आने वाली हैं. साल 2023 में आई 'सालार: पार्ट 1 - सीजफायर' की जबरदस्त कामयाबी के बाद अब दूसरे पार्ट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं.