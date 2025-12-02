जिस एक्टर संग होने वाली थी हेमा मालिनी की शादी, उसने किया धर्मेंद्र को याद, बोले- मेरी जिंदगी में उनका बहुत बड़ा योगदान

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को इस दुनिया को अलविदा कह गए. उनके निधन से पूरे फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है. अब रियलिटी सिंगिंग शो ‘इंडियन आइडल 16' अपने आने वाले एपिसोड में इस महान कलाकार को यादगार श्रद्धांजलि देने जा रहा है.इस खास एपिसोड के लिए मेकर्स ने धर्मेंद्र के पुराने दोस्त को बतौर गेस्ट बुलाया है. यह धर्मेंद्र का वही दोस्त है, जिसके साथ कभी हेमा मालिनी की शादी होने वाली थी. जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर फिल्म एक्टर जितेंद्र की.

धर्मेंद्र को लेकर क्या बोले जितेंद्र

सोनी टीवी के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर इस एपिसोड का प्रोमो जारी किया गया है. इस प्रोमो में जितेंद्र अपने दोस्त धर्मेंद्र को यादकर बेहद भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो की शुरुआत में आवाज से होती है – “अपने दोस्त को याद करने जितेंद्र जी पधारे हैं.” इसके बाद जितेंद्र धर्मेंद्र को याद करते हुए कहते हैं, “बहुत ही नेक इंसान थे, मेरी जिंदगी में उनका बहुत बड़ा योगदान है.” यह सुनकर शो के जज और मशहूर रैपर बादशाह की भी आंखें नम हो जाती हैं.

धर्मेंद्र और जितेंद्र की फिल्में

धर्मेंद्र और जितेंद्र ने साथ में कई यादगार फिल्में की थीं, जिनमें ‘धर्म वीर', ‘द बर्निंग ट्रेन', ‘सम्राट', ‘इंसाफ की पुकार', ‘नफरत की आंधी', ‘पापी देवता' और ‘हम सब चोर हैं' जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं. धर्मेंद्र के निधन पर जितेंद्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में दुख जताते हुए कहा था, “इस वक्त दिल में जो भावनाएँ हैं, उन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है. मैंने अपना दोस्त नहीं, भाई खो दिया. पिछले कुछ सालों में हम कम मिले, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा वही रही. हमारी वो यादें हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेंगी.” यह खास श्रद्धांजलि एपिसोड इस वीकेंड पर सोनी टीवी पर प्रसारित होगा.

हेमा मालिनी और जितेंद्र की होने वाली थी शादी

आपको बता दें कि धर्मेंद्र से शादी होने से पहले हेमा मालिनी के माता-पिता चाहते थे कि उनकी शादी जितेंद्र से हो जाए, लेकिन किसी कारणवश यह मुमकिन नहीं हो सका और कुछ समय बाद धर्मेंद्र और हेमा ने शादी कर ली थी.