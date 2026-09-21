नीम करौली बाबा की बेटी ने 15 बार देखी 'हनुमान अंश', हर बार रो पड़ीं, प्रोड्यूसर रागिनी बोलीं- बाबा की झलक दिखती है

'हनुमान अंश'इस साल की सबसे बड़ी बॉक्स-ऑफिस सरप्राइज फिल्मों में से एक बन गई है, जिसने दुनिया भर में 329.30 करोड़ की कमाई की. हालांकि, प्रोड्यूसर रागिनी सोना के लिए फिल्म का सफर उन आध्यात्मिक अनुभवों से अलग नहीं किया जा सकता जो इसके बनने के दौरान हुए थे. 'स्क्रीन' के साथ एक इंटरव्यू में रागिनी ने नीम करौली बाबा की बेटी गिरिजा जी (जिन्हें वह अम्मा जी कहती हैं) से मिलने के बारे में विस्तार से बात की. प्रोड्यूसर ने बताया कि कैसे फिल्म रिलीज होने से पहले टीम ने उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनसे संपर्क किया था और कैसे वह बातचीत बाद में बहुत निजी हो गई.

'हनुमान अंश' ने नीम करौली बाबा में नई दिलचस्पी जगाई है. अब UP कैंची धाम जैसा मेकओवर करने की योजना बन रही है. रागिनी ने यह भी बताया कि अम्मा जी ने कई बार फिल्म देखी है और उनका मानना ​​है कि 'हनुमान अंश' की सफलता में नीम करौली बाबा का आशीर्वाद शामिल है. रागिनी ने बताया कि उन्होंने और फिल्ममेकर विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म रिलीज होने से पहले नीम करौली बाबा की बेटी से संपर्क करने की कोशिश की थी. रागिनी ने कहा, "मैं नीम करौली बाबा की बेटी गिरिजा जी से मिली. हमने उनका कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने की कोशिश की और उनसे मिलने गए क्योंकि विशाल भी चाहते थे कि हम एक बार उनका आशीर्वाद लें. "उन्होंने याद किया कि बाद में उन्होंने विशाल और अम्मा जी ने फोन पर बात की और पूछा कि क्या वह फिल्म देखना चाहेंगी. रागिनी ने दावा किया और उन्होंने कहा, 'हां, मैं फिल्म तब देखूंगी जब मुझे लगेगा कि सही समय आ गया है.' आज तक बाबा की बेटी ने फिल्म लगभग 15 बार देखी है और हर बार वह रोई हैं."प्रोड्यूसर के अनुसार, अम्मा जी ने पूछा कि उन्हें नीम करौली बाबा पर फिल्म बनाने की प्रेरणा कैसे मिली. रागिनी ने छह साल की उम्र में बाबा से मिलने की अपनी यादें साझा कीं, जबकि विशाल ने इस प्रोजेक्ट के लिए की गई रिसर्च के बारे में बताया.‘उन्होंने मेरे पिता का नाम लिया और मुझे उनका पता बताया इसके बाद रागिनी ने एक घटना बताई जिसे उन्होंने "चमत्कार" कहा. उन्होंने कहा उनके पिता कभी नैनीताल में पोस्टेड थे. रागिनी के अनुसार, अम्मा जी ने तुरंत उनके परिवार के बारे में ऐसी जानकारी दी जो उन्हें पहले नहीं बताई गई थी. रागिनी ने कहा, "अम्मा जी ने तुरंत मेरे पिता का नाम लिया, आगरा में मेरे पिता के घर की सही जगह बताई और यह लगभग 50 साल पुरानी बात है."

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उन्होंने आगे कहा कि अम्मा जी ने उनके बड़े भाई का नाम भी लिया. मैं इससे बड़े चमत्कार के बारे में सोच भी नहीं सकती और बताया कि कॉल के दौरान विशाल भी मौजूद थे. रागिनी ने याद किया कि उन्होंने पूछा था कि अम्मा जी को ये बातें कैसे पता चलीं. उन्होंने कहा, मैं रो रही थी और मैंने उनसे पूछा, 'आपको यह सब कैसे पता?' इस पर अम्मा जी ने जवाब दिया, 'मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ देख सकती थी. रागिनी के लिए उस बातचीत ने उनके इस विश्वास को और मजबूत किया कि उन्हें इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए चुना गया था. उन्होंने आगे कहा, इस अनुभव के बाद मुझे यकीन हो गया कि बाबा ने ही मुझे इतने बड़े काम का हिस्सा बनने के लिए चुना था.

गिरिजा जी में नीम करौली बाबा की झलक दिखी

रागिनी ने गिरिजा जी से आमने-सामने हुई मुलाकात के बारे में भी बात की और कहा कि उन्हें उनमें और नीम करौली बाबा में काफी समानता महसूस हुई. उन्होंने कहा, फिल्म बनाने से पहले हमें पता भी नहीं था कि बाबा की बेटी अभी भी जीवित हैं. और जब हम उनसे मिले, तो हमने देखा कि वह बिल्कुल बाबा जैसी ही हैं. मुझे ऐसा लगा जैसे उनमें खुद बाबा ही मौजूद हों. प्रोड्यूसर ने आगे कहा कि गिरिजा जी आज भी बाबा की शिक्षाओं का पालन करती हैं, खासकर इस संदेश का: "सबको प्यार करो, सबको खाना खिलाओ."रागिनी ने उनके घर पर खाना खाने का अनुभव भी साझा किया और उसे बेहद आध्यात्मिक बताया.उन्होंने कहा, "उनके घर पर जो खाना हमने खाया, उसका स्वाद बहुत ही दिव्य था और उसकी मात्रा अपने आप बढ़ जाती थी. मैं वहां बाबा की मौजूदगी को बहुत गहराई से महसूस कर सकती थी."

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टीम नीम करौली बाबा के पोते से भी मिली

रागिनी ने बताया कि 'हनुमान अंश' की टीम हाल ही में नीम करौली बाबा के पोते धनंजय जी से भी मिली. उन्होंने कहा, "हाल ही में, हम बाबा के पोते धनंजय जी से भी मिले. वे बाबा की तरह ही बहुत सरल लोग हैं. वे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं और हम बाबा जी के आभारी हैं कि ये लोग अभी भी हमारे बीच हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिला. उन्होंने कहा, धनंजय जी को भी मेरा नमन, क्योंकि वे बाबा का असली अंश हैं. रागिनी ने बाबा के बारे में लोगों में उत्सुकता जगाने का श्रेय विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को दिया. रागिनी ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस कपल को अपने गहरे निजी अनुभव रहे होंगे, हालांकि ऐसी बातों को शब्दों में बयां करना हमेशा आसान नहीं होता. लेकिन कई बार लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते क्योंकि इसे शब्दों में नहीं, बल्कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है." रागिनी के लिए, 'हनुमान अंश' अब लोगों के लिए नीम करौली बाबा के बारे में जानने का एक और जरिया बन गया है.



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