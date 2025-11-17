विज्ञापन

ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या का ननद श्वेता बच्चन की बेटी नव्या नवेली के साथ कैसा है रिश्ता, अमिताभ बच्चन की नातिन का खुलासा

नव्या ने बताया कि बच्चन फैमिली में बड़े से लेकर छोटों तक की बातों पर गौर किया जाता है और इसलिए आराध्या इतनी इंटेलिजेंट है.

आराध्या और नव्या का कैसा है रिश्ता ?
नई दिल्ली:

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा फिलहाल अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही हैं. वह आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए कर रही हैं. नव्या अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखती हैं और समय-समय पर फैमिली मेंबर को लेकर अपनी बात रखती हैं. साथ ही बताती हैं कि उनकी कजिन आराध्या बच्चन संग कैसी बॉन्डिंग हैं. नव्या ने हाल ही में फैमिली के बारे में बोला है. नव्या ने बताया कि फैमिली के बीच कितना प्यार और एक-दूजे के लिए कितना सम्मान है.

बच्चन परिवार की अंदर की बातें

नव्या ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि उनका ज्यादातर समय अपने स्टार नाना-नानी (अमिताभ बच्चन-जया बच्चन) के साथ बीतता है. नव्या कहती हैं कि परिवार में हमेशा अच्छी बातों पर लंबा डिस्कशन और डिबेट होती रहती है और जनरेशन गैप होने के बाद भी एक-दूजे को पूरा सम्मान किया जाता है. नव्या कहती हैं भले ही उनके विचार अलग हो, लेकिन घर में इस बात पर कभी कलेश नहीं होता और दोनों ही फैमिली से उन्हें भरपूर प्यार मिलता है. उन्होंने कहा कि एक-दूजे का सम्मान घर का सबसे बड़ा उद्देश्य है. घर में बड़े से लेकर छोटों तक की बात पर गौर किया जाता है.

आराध्या को बताया इंटेलिजेंट

वहीं, नव्या ने अपने इंटरव्यू में कजिन आराध्या बच्चन पर भी बड़ी बात कही. जब नव्या से पूछा गया कि वह आराध्या को क्या सलाह देती हैं? तो इस पर नव्या ने कहा कि उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आराध्या खुद बहुत समझदार और इंटेलिजेंट हैं. नव्या ने कहा कि आज की जनरेशन के पास बहुत नॉलेज है और खुद को एक्सप्लोर करने की भी क्षमता है. नव्या कहती हैं कि सलाह तो छोड़िए वह खुद आराध्या के कॉन्फिडेंस, मैच्योरिटी और उनके बोलने के अंदाज से इंस्पायर होती हैं. साथ ही कहा कि आराध्या अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रही है.  

