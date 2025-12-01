जया बच्चन नहीं चाहती शादी करे नातिन नव्या नवेली नंदा, बोलीं- रिश्ते के लिए शादी...

शादी आउटडेटेड है... जया बच्चन अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. जहां उन्हें पैपराजी को देख गुस्सा करते हुए कई बार देखा गया तो वहीं अब उन्होंने वी द वुमन इवेंट में कुछ ऐसा कहा, जो सुर्खियों में आ गया. दरअसल, जया बच्चन ने कुबूल किया कि उन्हें लगता है कि शादी अब आउटडेटेड यानी पुरानी परंपरा हो गई है और वह नहीं चाहती कि उनकी नातिन नव्या नवेली नंदा शादी करे. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जया बच्चन ने 1973 में अमिताभ बच्चन से शादी की थी. वहीं अब कपल की शादी को 52 साल हो गए हैं.

जया बच्चन ने नातिन नव्या को शादी करने से किया मना

बातचीत के दौरान जब होस्ट ने पूछा कि क्या वह सोचती हैं कि शादी आउटडेटेड परम्परा है तो वह हां कहते हुए जया बच्चन कहती हैं, मैं नहीं चाहती की नव्या शादी करे. हां बिल्कुल. मैं नानी हूं. नव्या 28 साल की होने वाली हैं. मैं जवान लड़कियों को बच्चों की परवरिश की राय देने के लिए बहुत पुरानी हो गई हूं. समय बदल गया है. आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं. वह आपको पीछे छोड़ सकते हैं. आगे वह कहती हैं, वो दिल्ली का लड्डू ही खाओ तो मुश्किल ना खाओ तो भी मुश्किल. लेकिन अपनी जिंदगी जियो.

एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं नव्या नवेली नंदा

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अभिषेक बच्चन की भांजी नव्या नवेली नंदा हैं. वहीं उनके भाई अगस्तय नंदा हैं, जिन्होंने द आर्चीज से एक्टिंग डेब्यू किया था और अब अपकमिंग फिल्म इक्कीस में वह लीड रोल में बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं. नव्या के पिता दिल्ली के बिजनेसमैन निखिल नंदा हैं. लेकिन बेहद कम लोगों को पता है कि नव्या, बॉलीवुड एक्टर करीना कपूर, रणबीर कपूर और करिश्मा कपूर की कजिन हैं कोयंकि उनकी दादी रितु नंदा हैं, जो राज कपूर की बेटी हैं. फिल्मी परिवार से होने के बावजूद नव्या नवेली नंदा ने विदेश में पढ़ाई करने के बाद बिजनेस की दुनिया में अपना कदम बढ़ाया है.

जया बच्चन-अमिताभ बच्चन की शादी को हो चुके हैं 52 साल

बता दें, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन ने इस साल अपनी शादी की 52वीं सालगिरह सेलिब्रेट की. 3 जून 1973 में कपल ने शादी की थी. कपल के दो बच्चे अभिषेक और श्वेता बच्चन हैं. अमिताभ बच्चन ने जंजीर, अभिमान, शोले, चुपके चुपके और सिलसिला में जया बच्चन के साथ काम किया. जबकि आखिरी बार जया बच्चन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में 2023 में नजर आई थीं, जिसे करण जौहर ने डायरेक्ट किया था.