रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली का क्या है रिश्ता? हमेशा गलत क्यों बताते हैं रणबीर

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहे डाइनिंग विद कपूर में रणबीर कपूर और नव्या नवेली नंदा के बीच का रिश्ता साफ हुआ.

रणबीर और नव्या का क्या है कनेक्शन?
नई दिल्ली:

जब डाइनिंग विद द कपूर्स का ट्रेलर रिलीज हुआ तो फैन्स हिंदी सिनेमा के सबसे पुराने और सबसे पसंदीदा परिवारों में से एक की एक झलक पाने के लिए काफी एक्साइटेड थे. बॉलीवुड के लीजेंड राज कपूर के 100वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए नेटफ्लिक्स स्पेशल के क्रिएटर और एक्टर से शेफ बने अरमान जैन के बनाए ग्रैंड लंच से बेहतर और क्या हो सकता है. लेकिन कई लोगों को हैरानी हुई कि अमिताभ बच्चन के नाती-नातिन नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा इसका हिस्सा क्यों थे. जब स्पेशल रिलीज हुआ तो शक दूर हो गया, जिसमें रणबीर कपूर और नव्या ने दर्शकों के लिए अपने रिश्ते को हमेशा के लिए डिकोड किया.

रणबीर कपूर से क्या है नव्या नवेली का रिश्ता?

डॉक्यूमेंट्री में कैमरे से बात करते हुए, राज कपूर की परपोती और श्वेता बच्चन-नंदा की बेटी, नव्या नवेली नंदा ने कपूर खानदान के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया, “मुझे नहीं लगता कि एक कमरे में पांच पीढ़ियों को एक साथ देखना आम बात है और मैं सच में खुश हूं कि हमें यह खास मौका मिला अपने बड़ों की वजह से.” बाद में लंच का इंतजार करते हुए, रणबीर कपूर ने नव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, “वह मेरी कजिन है. ऐसा मत कहो.” उन्हें सही करते हुए, रणबीर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी ने कहा, “वह हमारी भतीजी है स्टूपिड.” लेकिन रणबीर ने इनकार में सिर हिलाया और मजाकिया अंदाज में कहा, “कजिन है तू मेरी.”

कैमरे से फिर बात करते हुए, नव्या ने बताया, “हम इस फैमिली ट्री से अरमान, अदार और रणबीर के साथ बड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास ज़हान है, मेरे पास… मैं भूल गई. हम इतने सारे हैं कि ट्रैक रखना सच में मुश्किल है. लेकिन परिवार में बहुत सारे चाचा हैं. लेकिन हम सब उम्र में इतने करीब हैं कि मैं उन्हें अपने कजिन कहती हूं.”

रणबीर कपूर का नाम कैसे पड़ा रणबीर?

बाद में एपिसोड में, रणबीर ने यह भी बताया कि उनका नाम उनके दादा के नाम पर कैसे रखा गया, जिनका असली नाम रणबीर राज कपूर था. RK ने बताया, “मेरा नाम असल में मेरे दादा का नाम है. उनका असली नाम रणबीर राज कपूर था. इसी तरह वे अपने चेक पर साइन करते थे और जब मैं पैदा हुआ. मुझे लगता है कि ‘R' से नाम खत्म हो रहे थे, इसलिए मेरे दादाजी, मिस्टर शम्मी कपूर ने राज कपूर से कहा, ‘चूंकि आपने यह नाम इस्तेमाल नहीं किया है, तो चलो इसे उन्हें दे देते हैं. ऐसे मुझे उनसे रणबीर नाम मिला.'”

