बेटे आर्यन को सुपरस्टार बनाने के लिए शाहरुख खान ने क्यों चुना साल 2025, जानें दोनों का क्या है नंबर 27 से कनेक्शन

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जल्द ही अपने डेब्यू प्रोजेक्ट के जरिए दर्शकों से रूबरू होने वाले हैं. लेकिन सवाल ये है कि शाहरुख खान ने बेटे के डेब्यू के लिए साल 2025 ही क्यों चुना. जबकि वो पिछले साल या फिर आने वाले कुछ सालों में लॉन्च हो सकते हैं. 2025 तक इंतजार करने की खास वजह है. ये वजह है शाहरुख खान और आर्यन खान का ऐज कनेक्शन. माना जा रहा है कि शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान को भी उसी ऐज में लॉन्च करना चाहते हैं जिस ऐज में खुद उनका भी मूवी डेब्यू हुआ था.

शाहरुख खान और आर्यन खान का एज कनेक्शन

1992 में जब शाहरुख खान ने अपनी पहली फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में एंट्री ली थी, उस वक्त उनकी उम्र 27 साल थी. यही उम्र अब उनके बेटे आर्यन खान की भी डेब्यू जर्नी से जुड़ गई है. दिलचस्प बात यह है कि आर्यन भी जब अपनी पहली प्रोजेक्ट से शुरुआत कर रहे हैं, तब उनकी उम्र भी ठीक 27 साल है. यानी बाप-बेटे दोनों का फिल्मी सफर एक ही उम्र में शुरू हो रहा है.



शाहरुख खान का 27 की उम्र में फिल्मी सफर

दिल्ली से मुंबई का सफर करने वाले शाहरुख खान ने टीवी सीरियल्स से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. फौजी और सर्कस जैसे शोज़ से उन्होंने अपनी पहचान बनाई. लेकिन असली सफलता उन्हें 1992 में आई फिल्म दीवाना से मिली. उस वक्त शाहरुख की उम्र 27 साल थी और फिल्म ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वे 'किंग खान' के नाम से जाने जाते हैं.



आर्यन खान का 27 की उम्र में डेब्यू

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भले ही अक्सर लाइमलाइट में रहते हैं. लेकिन उन्होंने कभी एक्टिंग में हाथ नहीं आजमाया. आर्यन ने फिल्मों के प्रति अपना रुझान डायरेक्शन और राइटिंग की तरफ दिखाया है. फिलहाल वो अपनी पहली वेब सीरीज Stardom पर काम कर रहे हैं. जिसे वो डायरेक्ट कर रहे हैं. खास बात ये है कि आर्यन भी 27 साल की उम्र में ही अपने करियर का पहला प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं.