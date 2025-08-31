छलका मिथुन चक्रवर्ती के बेटे का दर्द बोले- बॉलीवुड में कैंप है, सब लोग अपने लोगों को ही...

मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी चक्रवर्ती ने फिल्म “बैड बॉय” से इंडस्ट्री में कदम रखा था और अब वे विवेक अग्निहोत्री की फिल्म “द बंगाल फाइल्स” में नजर आयेंगे. खास बात यह है कि इस फिल्म में उनके पिता मिथुन चक्रवर्ती के अलावा उनकी भाभी मदालसा भी किरदार निभा रही हैं. मिथुन चक्रवर्ती के बेटे होने के बावजूद नमाशी का डेब्यू बिना शोर-शराबे के हुआ. साल 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम था “बैड बॉय” जिसके निर्देशक थे दिग्गज फिल्मकार राजकुमार संतोषी.

फिल्म परिवार से आने के बावजूद नमाशी की कोशिशें जारी हैं. वे इन्हें संघर्ष का नाम नहीं देना चाहते लेकिन एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने फिल्म जगत के तौर-तरीकों पर खुलकर बात की. “एक्चुअली बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि पहले के दौर में अगर आपके पास पोटेंशियल था तो आप स्टार बन सकते थे—मिथुन, गोविंदा या अक्षय जैसे. आज के टाइम पर वो नहीं रहा. अब बॉलीवुड कुछ ही लोगों के हाथ में है, बड़े प्रोडक्शन. उनसे मैं मिला भी हूं, लेकिन उनकी डिमांड थी कि पहले ‘पैक कल्चर' में फेमस होना होगा."

"एक बड़े डायरेक्टर ने कहा था, ‘तुझे लॉन्च करने से पहले मीडिया में फेमस कराऊंगा, हीरोइन से लिंक-अप कराऊंगा, फिर फिल्म बनाऊंगा.' मैंने कहा—‘अगर फिल्म नहीं बनी तो? फाइनेंसर भाग गया तो मैं तो यूजलेस, अनवांटेड हीरो बन जाऊंगा.' इसलिए मैंने कहा पहले फिल्म बनाइए, फिर मैं मार्केटिंग करूंगा. मैंने रिफ्यूज कर दिया और मेरे साथ वो फिल्म कभी नहीं बनी. उसमें एक स्टारकिड कास्ट किया गया पर फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई."

"मैं क्लियर था कि ये सब नहीं करना चाहता. कल ही जरीन खान का इंटरव्यू देखा. उन्होंने भी कहा, इंडस्ट्री अब फैमिली जैसी नहीं लगती. ये अपने-अपने लोगों को प्रमोट करने वाला सेट है. अगर मैं इतना नहीं दिखता हूं तो वो भी इंटेंशनल है. मैं किसी कैंप से बिलॉन्ग नहीं करता. मेरे फादर ने भी कभी किसी कैंप से नाता नहीं जोड़ा."

"लेकिन कैंप्स तो होते हैं. मेरे फादर ने 380 फिल्में कीं. आज कोई हीरो 30 फिल्म कर ले तो बहुत बड़ी बात है. कैंप-कल्चर में टैलेंट लिमिटेड हो गया है. मुझे याद नहीं लास्ट ग्रेट एक्टर कौन आया था हिंदी इंडस्ट्री से. मीडियोकर टैलेंट है, चैलेंजिंग टैलेंट नहीं आता. एक ही ग्रुप ऑफ पीपल दिखते रहते हैं, ये डैमेजिंग है.”

नमाशी की “बंगाल फाइल्स” 5 सितंबर को रिलीज हो रही है और इसमें वे नेगेटिव किरदार में नजर आयेंगे.

