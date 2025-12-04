विज्ञापन

पहली फिल्म हिट हुई तो मिथुन चक्रवर्ती के साथ डिस्को डांसर करने से किया था मना, जानते हैं एक्टर का नाम

जावेद जाफरी बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली फिल्म हिट होने के बाद उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर में काम करने से मना कर दिया था.

जावेद जाफरी ने किया था डिस्को डांसर को मना
नई दिल्ली:

कुछ चीजें विरासत में मिलती हैं तो कुछ अपनी मेहनत के बलबूते पर सीखी जाती हैं. एक्टर जावेद जाफरी भी उन्हीं अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्हें कॉमेडी अपने पिता से विरासत में मिली, लेकिन डांस, सिंगिंग और एक्टिंग को निखारने का काम उन्होंने अपनी मेहनत से किया. वे उन चुनिंदा स्टार्स में से एक हैं जिन्होंने डांस और संगीत के देवता कहे जाने वाले माइकल जैक्सन के साथ स्टेज शेयर की थी. 4 दिसंबर को एक्टर अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं. जावेद जाफरी हिंदी सिनेमा के सूरमा भोपाली कहे जाने वाले कॉमेडियन और अभिनेता जगदीप जाफरी के बेटे हैं. जावेद की कॉमिक टाइमिंग उनके पिता जितनी ही अच्छी है, लेकिन हिंदी सिनेमा में कभी अपना नाम बनाने के लिए उन्होंने अपने पिता का नाम इस्तेमाल नहीं किया.

 500 रुपए थी जावेद जाफरी की पहली कमाई

उन्होंने हमेशा अपने आसपास के लोगों से सीखा और उनको हमेशा अपने किरदारों में शामिल किया. ह्यूमन साइकोलॉजी से पढ़ाई करने वाले जावेद को ह्यूमन नेचर के बारे में काफी कुछ पता था. वे किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले कई बार सोचते हैं और उनका फोकस अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाना होता है. 12वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद जावेद को पहली बार 500 रुपए कमाई के तौर पर मिले थे. उन्होंने एक टीशर्ट ब्रांड के लिए विज्ञापन किया था, जिसके बाद वे वीजे, डांसर, कोरियोग्राफर, वॉइस आर्टिस्ट और एक्टर बनकर उभरे. उन्हें स्कूल के समय से ही डांस करना पसंद था और उनका रुझान वेस्टर्न डांस की तरफ ज्यादा था.

डांस से जावेद जाफरी ने बनाई पहचान

अपनी पहली फिल्म से उन्होंने भारत को डांस करने के नए तरीके से रुबरू कराया. साल 1985 में आई फिल्म 'मेरी जंग' से जावेद ने फिल्मों में कदम रखा, लेकिन पहले वे विलेन के तौर पर काम करने के लिए तैयार नहीं थे. उन्होंने फिल्म निर्माता सुभाष घई से थोड़ा समय मांगा और फिर जाकर फिल्म के लिए हां की. पहली फिल्म में जावेद स्टाइलिश विलेन और अच्छे डांसर के तौर पर उभरे. गाने 'बोल बेबी बोल' में उनका डांस बहुत पसंद किया गया था और ये कहना गलत नहीं होगा कि अभिनेता की वजह से ही बॉलीवुड में ब्रेक डांस, स्ट्रीट डांस और हिप-हॉप का चलन बढ़ा. फिल्म पर्दे पर हिट हुई और एक्टर का करियर चल निकला. उन्होंने 'बूगी-वूगी' और 'हिप हॉप इंडिया एस2' जैसे शो में जज की भूमिका भी निभाई.

मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म 'डिस्को डांसर' करने से किया मना

पहली ही फिल्म से हिट होने के बाद भी जावेद ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म 'डिस्को डांसर' करने से मना कर दिया. एक्टर का कहना था कि अगर वे फिल्म में काम करते तो अपनी स्किल्स को रिपीट करना पड़ता और वे कुछ नया करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया. इसके बाद जावेद ने '7 साल बाद', 'सोचा न था', 'फिर वो आएगी', 'लश्कर', 'नया सावन', 'जीना-मरना तेरे संग' समेत कई फिल्में कीं और आज भी पर्दे पर सक्रिय हैं. उन्होंने हाल ही में अपने बेटे के साथ स्क्रीन शेयर कर फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में काम किया है.

