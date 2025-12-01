33 फ्लॉप फिर भी सुपरस्टार, काम की कोई नहीं कमी, बैक टू बैक आएंगी 6 फिल्में, 5वीं में सनी देओल से टक्कर

बॉलीवुड में हर स्टार के करियर में उतार चढ़ाव आते हैं. लेकिन एक एक्टर ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे सुनकर यकीन करना भी मुश्किल लगता है. इस स्टार ने लगातार 33 फ्लॉप फिल्में दीं और करीब 25 सालों से कोई सोलो हिट नहीं दी. फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग, स्टारडम और काम मिलने की रफ्तार कभी कम नहीं हुई. बात हो रही है मिथुन चक्रवर्ती की. जिन्होंने अपने लंबे करियर में जितनी ऊंचाइयां देखीं, उतनी ही बेरहमी से फ्लॉप्स का दौर भी झेला. इसके बावजूद मिथुन दा आज भी दर्शकों के दिलों में सुपरस्टार की तरह बसते हैं.

ये भी पढ़ें: राजनीति में होगी माधुरी दीक्षित की एंट्री ? एक्ट्रेस ने नेता बनने को लेकर कह डाली ये बात

Got to know that #MithunChakraborty has delivered 180 FLOPS, the MOST by any Hindi Actor ever ????✅



Once he delivered, 33 FLOPS in ROW ???? pic.twitter.com/3XJzcxHdVz — CineHub (@Its_CineHub) November 25, 2025

33 लगातार फ्लॉप, फिर भी स्टार

बॉलीवुड में कई एक्टर्स ने खराब फेज देखा है. लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का दौर सबसे अनोखा रहा. 1998 से 2007 के बीच उन्होंने लगातार 33 फिल्में की और सभी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम रहीं. ये सिलसिला चंडाल (उनकी आखिरी सोलो हिट) के बाद शुरू हुआ और इसमें हिटलर, यमराज, गंगा की कसम, बिल्ला नं. 786, अग्निपुत्र, चालबाज, एलान, चिंगारी जैसी फिल्में शामिल थीं. आखिरकार ये सिलसिला खत्म हुआ 2007 में, जब वो मणिरत्नम की फिल्म गुरु में सपोर्टिंग रोल में नजर आए.इसके बाद मिथुन दा ने फिल्मों की संख्या कम कर दी और लीड रोल छोड़कर कैरेक्टर रोल अपनाने लगे. सिनेहब नाम के ट्विटर हैंडल ने ये दावा भी किया है कि मिथुन चक्रवर्ती 180 फ्लॉप फिल्में दीं. जो किसी भी एक्टर की फ्लॉप फिल्मों की संख्या से कहीं ज्यादा है.

ऐसे बचा करियर

मिथुन चक्रवर्ती का करियर शुरुआत से ही शानदार रहा था. उन्होंने मृगया से डेब्यू किया और पहली फिल्म पर ही राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया. उसके बाद आया उनका सुपरहिट दौर जब डिस्को डांसर ने इतिहास रच दिया. ये फिल्म उस दौर में दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई थी. 80 के दशक में मिथुन ने एक के बाद एक हिट दीं. चाहे सोलो हों या मल्टीस्टारर. उसी दौर में उन्होंने जो पॉपुलैरिटी और फैनबेस कमाया. वही उन्हें 90s और 2000s की फ्लॉप फिल्मों के बावजूद संभालता रहा. खास बात ये कि मिथुन दा टियर 2 और टियर 3 शहरों में उनकी इसी पॉपुलैरिटी ने उनके करियर को डूबने नहीं दिया. और, उन्हें काम मिलता रहा. अगर मिथुन चक्रवर्ती की आने वाली फिल्मों की बात करें तो वह लाहौर 1947, प्रजापति 2, फौजी, जेलर 2 और दो बंगाली फिल्मों में नजर आएगे.