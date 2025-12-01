विज्ञापन

राजनीति में होगी माधुरी दीक्षित की एंट्री ? एक्ट्रेस ने नेता बनने को लेकर कह डाली ये बात

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने आखिरकार राजनीति में आने की सालों से चल रही अफवाहों पर पूरी तरह विराम लगा दिया. उन्होंने साफ-साफ कहा कि वे राजनीति के लिए नहीं बनी हैं.

Read Time: 2 mins
Share
राजनीति में होगी माधुरी दीक्षित की एंट्री ? एक्ट्रेस ने नेता बनने को लेकर कह डाली ये बात
राजनीति में होगी माधुरी दीक्षित की एंट्री ? एक्ट्रेस ने नेता बनने को लेकर कही डाली ये बात
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने आखिरकार राजनीति में आने की सालों से चल रही अफवाहों पर पूरी तरह विराम लगा दिया. उन्होंने साफ-साफ कहा कि वे राजनीति के लिए नहीं बनी हैं. पिछले साल 2024 लोकसभा चुनाव के समय खूब चर्चा हुई थी कि माधुरी पुणे या किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. इसके बाद भी हर इंटरव्यू में उनसे यही सवाल पूछा जाता रहा. अब हाल ही में एएनआई से बातचीत में माधुरी ने दिल खोलकर अपनी बात रखी.

ये भी पढ़ें: थामा से लेकर मिसेज देशपांडे तक, दिसंबर में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का धमाका, हॉरर से लेकर थ्रिलर फिल्मों और सीरीज का तड़का

राजनीति में आने को लेकर क्या बोलीं माधुरी दीक्षित

उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि मैं राजनीति के लिए बनी हूं. मैं तो कलाकार के रूप में बनी हूं. एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं जागरूकता फैला सकती हूं, लोगों की मदद कर सकती हूं, अपने विचार शेयर कर सकती हूं. इसी तरह मैं खुद को देखती हूं.” माधुरी ने आगे कहा, “राजनीति में जाना कभी मेरी महत्वाकांक्षा में शामिल नहीं रहा. मैं खुद को वहां देख ही नहीं पाती.” ‘तेजाब', ‘हम आपके हैं कौन', ‘दिल तो पागल है' और ‘देवदास' जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली माधुरी का मानना है कि एक कलाकार के रूप में वे जो असर डाल सकती हैं, वह राजनीतिक मंच से कहीं ज्यादा सच्चा और गहरा होता है.

माधुरी दीक्षित अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है

काम की बात करें तो माधुरी जल्द ही ओटीटी पर धमाकेदार वापसी कर रही हैं. उनकी नई वेब सीरीज ‘मिसेज देशपांडे' 19 दिसंबर 2025 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है. यह एक थ्रिलर-ड्रामा सीरीज है जिसका निर्देशन नागेश कुकुनूर ने किया है. फ्रेंच सीरीज ‘ला मांते' से प्रेरित इस शो में माधुरी एक जटिल और गहरी भूमिका में नजर आएंगी. उनके साथ सिद्धार्थ चंदेकर और प्रियांशु चटर्जी भी अहम किरदार निभा रहे हैं. तो राजनीति नहीं, परदे पर माधुरी का जादू फिर देखने को मिलेगा! 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Madhuri Dixit, Actress Madhuri Dixit, Madhuri Dixit Movies, Madhuri Dixit Hit Movies, Dhak Dhak Girl Madhuri Dixit
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com