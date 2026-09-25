कम बजट की रामायण रिलीज होते ही लोगों ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो का लोगों ने किया रिव्यू, इस कारण हो गए ट्रोल

4000 करोड़ की रामायण से पहले कम बजट की पौराणिक फिल्म 'श्री रामायण कथा' सिनेमाघरों में 25 सितंबर को रिलीज हो गई है, जिसमें माता सीता का किरदार निभाती हुईं नजर आ रही हैं. जबकि भगवान राम के रोल में देव शर्मा हैं. फिल्म का पिछले दिनों ट्रेलर खूब चर्चा में रहा था. वहीं अब आज यानी फ्राइडे को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद एक्स (पहले ट्विटर) पर यूजर्स मजेदार रिव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं फिल्म का तो पता नहीं एक पोस्टर खूब वायरल हो रहा है, जिसका मजाक इंटरनेट यूजर्स उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं.
श्री रामायण कथा का रिव्यू
एक्स पर एक यूजर ने दर्शकों का रिव्यू शेयर करते हुए लिखा, कौन हैं ये लोग, कहां से आते हैं, क्यूं आते हैं. दूसरे यूजर ने फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें सुग्रीव के किरदार के पीछे वानर सेना नजर आ रही है. इसमें से एक शख्स चश्मा पहने नजर आ रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस खूब मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं.
I just got this pic from x and Is that person wearing a spec which is so call Vanar Sena in Anjali Arora's Ramayana ???😭😭😭😭 #ramayana #anjaliarora pic.twitter.com/S0BAoG46Ez— Dibyansh (@DEEEP26138305) September 24, 2026
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🙆🏻— रामम! (@KREPTONIAN007) September 25, 2026
Kaun hai ye log ?
Kaha se aate hai ?
Kyu aate hai ?
😂😂😂😂😂😂😂😂😂#Ramayan #Anjaliarora #Ramayanreview #Review pic.twitter.com/iMidhBJOC3
यूजर ने लिखा, मुझे अभी एक्स से यह फोटो मिली है. क्या वह व्यक्ति चश्मा पहने हुए है जो अंजलि अरोड़ा की रामायण में 'वानर सेना' का हिस्सा है? इसके अलावा दूसरे यूजर ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए लिखा, त्रेता युग में चश्मा कौन लगाता है. अन्य ने लिखा, हनुमान जी हनुमान जी जैसे नहीं लग रहे. वानर सेना का तो पूछो ही मत, अन्य ने लिखा, पहली बार त्रेता युग में चश्मा देखा.
श्री रामायण कथा के बारे में
अभिषेक सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा- श्री राम की' में शील वर्मा लक्ष्मण और निर्भय वाधवा हनुमान के किरदार में नजर आएंगे. इसका निर्माण प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला ने किया है, सह-निर्माता हनी कुलदीप अग्रवाल और मोनिका सेन हैं और इसे एजे फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अजय कनौजिया ने प्रस्तुत किया जा रहा है. यह फिल्म 25 सितंबर को पूरे भारत में सिनेमाघरों में हिंदी और छत्तीसगढ़ी में एक साथ रिलीज हो गई है.
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