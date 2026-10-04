जान्हवी कपूर ने अपने फेक AI वीडियो पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं यह यौन उत्पीड़न जैसा ही

जान्हवी कपूर ने 'देवरा: पार्ट 1' के गाने 'चुट्टामल्ले' वाले अपने AI-मॉर्फ्ड वीडियो पर चुप्पी तोड़ी है. महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल पर बात करते हुए, एक्ट्रेस ने कहा कि बिना सहमति के मनगढ़ंत कंटेंट फैलाना "बहुत ज्यादा अपमानजनक और प्राइवेसी का उल्लंघन" है. एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी करते हुए जान्हवी ने कहा, "महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने और बिना सहमति के मनगढ़ंत कंटेंट फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा अपमानजनक है. यह यौन उत्पीड़न जैसा ही है. मेरी इंडस्ट्री में लगभग हर महिला ने इसका सामना किया है और हर जगह महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं."

जान्हवी ने इस बात पर जोर दिया कि कन्सेंट को कभी भी मुश्किल चीज नहीं माना जाना चाहिए. "कन्सेंट, चॉइस और महिला के शरीर का सम्मान इंसानियत की सबसे बुनियादी बातें होनी चाहिए, फिर भी किसी तरह उन्हें सबसे मुश्किल माना जाता है. वे मुश्किल नहीं हैं."

जान्हवी ने महिला की बाउंड्रीज का सम्मान करने की अहमियत के बारे में भी बात की चाहे उसने कुछ भी पहना हो या अतीत में किसी चीज के लिए सहमति दी हो. उन्होंने लिखा, "यह हैरानी की बात है कि कुछ लोगों के लिए यह समझना अभी भी मुश्किल है कि अगर कोई महिला लगातार पांच दिन 'हां' कहती है और छठे दिन 'नहीं' तो उस 'नहीं' का सम्मान किया जाना चाहिए. अगर उसने मिनीस्कर्ट पहनी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को उसकी स्कर्ट के नीचे कैमरा लगाने, गलत एंगल से तस्वीरें लेने या उसके शरीर का विजुअल हैरासमेंट करने की इजाजत मिल गई है. कोई महिला किस चीज में सहज है, वह कहां सीमा तय करती है और अपने शरीर के साथ क्या करना चाहती है, ये फैसले पूरी तरह से उसके अपने होते हैं. यह बुनियादी बात है."

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एक्ट्रेस ने कहा कि यह मुद्दा उनसे जुड़े AI वीडियो से कहीं बड़ा है और उन बड़े मुद्दों को दिखाता है जिनका सामना महिलाएं लगातार करती हैं. उन्होंने कहा, "यह उन AI वीडियो से कहीं आगे की बात है जिनका मैंने पिछले कुछ दिनों में सामना किया है, या मेरे करियर में मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, उससे कहीं ज्यादा है. यह एक महिला होने की बड़ी सच्चाई के बारे में है - लोगों की नजर, जजमेंट, सुरक्षा के लिए लगातार संघर्ष, और यह एहसास कि हमारी सीमाओं को किसी न किसी तरह अलग-अलग तरह से समझा जा सकता है. वह खतरा अब डिजिटल दुनिया में भी फैल गया है, जबकि हमने अभी तक उस असली, फिजिकल डर का ठीक से समाधान नहीं किया है जो हर दिन महिलाओं की जिंदगी में खलल डालता है." जान्हवी ने महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सीमाओं के बारे में लोगों की सोच बदलने की भी बात कही.

"इसका जवाब सिर्फ 'अपनी बेटी की सुरक्षा करो' नहीं हो सकता. हमें उस सोच को भी बदलना होगा जो लोगों को यह मानने पर मजबूर करती है कि उन्हें किसी और की सीमाओं का उल्लंघन करने का हक है. इस बदलाव में अच्छे पुरुषों की भूमिका अहम होगी. ऐसे पुरुष जिनमें सही और गलत को साफ-साफ कहने की हिम्मत और नैतिक समझ हो."

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उन्होंने 'देवरा' फिल्म में अपने साथ काम करने वाले जूनियर एनटीआर का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस वीडियो के खिलाफ आवाज उठाई. जान्हवी ने चिरंजीवी, विजय और खुशबू सुंदर का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनका सपोर्ट किया और AI के गलत इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाई. उन्होंने अपना बयान तीन शब्दों में खत्म किया जो उनके संदेश का सार थे "उसका शरीर. उसकी इमोज. उसकी बाउंड्री. उसकी पसंद." यह विवाद तब शुरू हुआ जब ऑनलाइन एक AI-जनरेटेड डीपफेक वीडियो फैलाया गया, जिसमें जान्हवी और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'चुट्टामल्ले' के फुटेज का इस्तेमाल किया गया था. इस फुटेज के साथ डिजिटल छेड़छाड़ करके जान्हवी को गलत तरीके से दिखाया गया था.