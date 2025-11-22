विज्ञापन

Box Office: 120 बहादुर और मस्ती 4 पर भारी पड़ी साउथ की ये फिल्म, बजट के मामले में कमाई का नहीं कोई मुकाबला

Box Office Collection: 120 बहादुर और मस्ती 4 की चर्चा के बीच कम बजट की मलयालम फिल्म विलायत बुद्ध फिल्म का कलेक्शन अच्छा देखने को मिला है.

Read Time: 2 mins
Share
Box Office: 120 बहादुर और मस्ती 4 पर भारी पड़ी साउथ की ये फिल्म, बजट के मामले में कमाई का नहीं कोई मुकाबला
120 बहादुर और मस्ती 4 पर भारी पड़ी विलायत बुद्ध
नई दिल्ली:

21 नवंबर को दो बॉलीवुड की फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें फरहान अख्तर की 120 बहादुर और आफताब शिवदसानी, विवेक ओबरॉय और रितेश देशमुख की मस्ती 4 है. फिल्म की चर्चा तो खूब सुनने को मिली. लेकिन कलेक्शन के मामले में फिल्म 5 करोड़ भी पार नहीं कर पाई. लेकिन अब बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, साउथ की फिल्म विलायत बुद्ध ने बजट के मुकाबले अच्छी ओपनिंग हासिल की है. जबकि ज्यादा बजट के मुकाबले 120 बहादुर और मस्ती 4 पीछे रह गए हैं.

साउथ की फिल्म ने पहले दिन की इतनी ओपनिंग

सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, विलायत बुद्ध ने 1.65 करोड़ की ओपनिंग की है. जबकि फिल्म का बजट 20 करोड़ बताया जा रहा है. इसके चलते धीरे ही सही लेकिन 120 बहादुर और मस्ती 4 के मुकाबले फिल्म ने ठीकठाक ओपनिंग हासिल की है. फिल्म की बात करें तो Vilayath Budha एक मलयालम फिल्म है, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं. इसके अलावा प्रियमवदा कृष्णन, शम्मी थिलाकन अहम किरदार में नजर आ रहे हैं.

120 बहादुर का बजट और ओपनिंग कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, फरहान अख्तर की 120 बहादुर ने 2.35 करोड़ की ओपनिंग की है. वहीं वर्ल्डवाइड आंकड़ा 3 करोड़ पार होने की उम्मीद है. जबकि फिल्म का बजट 80 से 85 करोड़ का बताया गया है, जिसके चलते बजट की कमाई करने से फिल्म काफी दूर नजर आ रही है.

मस्ती 4 का बजट और ओपनिंग कलेक्शन

आफताब शिवदसानी, विवेक ओबरॉय और रितेश देशमुख की लेटेस्ट अडल्ट कॉमेडी फिल्म की बात करें तो फिल्म ने 2.5 करोड़ की कमाई की है. जबकि फिल्म का बजट 50 करोड़ के आसपास का है. इसके चलते ज्यादा बजट होने के कारण पहले वीकेंड पर फिल्म को 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी. ताकि फिल्म को हिट का दर्जा मिल सके.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Box Office, Box Office Collection, 120 Bahadur, Masti 4, Mastii 4, Masti 4 Box Office Collection, Vilayath Budha
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com