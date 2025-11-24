Box Office: पहले वीकेंड पर मस्ती 4 से आगे निकली 120 बहादुर, बजट से रह गई है इतनी दूर

120 Bahadur and Mastii 4 Box Office Collection Day 3: 21 नवंबर को दो बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें फरहान अख्तर की 120 बहादुर और विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदसानी की मस्ती 4 है. दोनों ही फिल्मों की शुरूआत बॉक्स ऑफिस पर धीमी रही. लेकिन 3 दिन बीतने के बाद फिल्म का कलेक्शन थोड़ा बढ़ चुकी है. हालांकि इन दो फिल्मों में से कौन आगे है. यह देखना दिलचस्प है क्योंकि धीमी शुरूआत करने वाली 120 बहादुर, मस्ती 4 से आगे निकल गई है. वहीं कमाई के मामले में फिल्म ने 10 करोड़ का आंकड़ा पहले वीकेंड पर पार कर लिया है.

120 बहादुर का पहले वीकेंड का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, तीसरे दिन 120 बहादुर ने 4 करोड़ का कलेक्शन किया है. जबकि पहले दिन 2.25 और दूसरे दिन 3.85 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की थी. इसके चलते तीन दिनों में फिल्म की कमाई 10.10 करोड़ हो गई है. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो 15 करोड़ तक की कमाई दुनियाभर में फरहान अख्तर की फिल्म ने कर ली है.

मस्ती 4 ने पहले वीकेंड पर की इतनी कमाई

मस्ती 4 का कलेक्शन देखें तो पहले दिन 2.75 करोड़ और दूसरे दिन 2.75 करोड़ की कमाई करने के बाद तीसरे दिन आंकड़ा 3 करोड़ तक पहुंचा है. वहीं भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 8.5 करोड़ हो गया है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 12 करोड़ तक ही पहुंच पाई है.

मस्ती 4 और 120 बहादुर का बजट

120 बहादुर और मस्ती 4 में जाने माने कलाकार काम कर रहे हैं. इसके चलते फिल्म का बजट अच्छा खासा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 120 बहादुर का बजट 80 से 90 करोड़ का बताया गया है. जबकि मस्ती 4 को 50 से 60 करोड़ में बनाए जाने की बात कही जा रही है. इसके चलते 120 बहादुर से पहले मस्ती 4 अपने बजट की कमाई वसूल सकती है.